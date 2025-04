Examens officiels : la ministre Nalova accorde un nouveau délai pour des dépôts de dossier

Une session de rattrapage est accordée aux candidats des concours et de la certification (DECC) qui n’ont pas pu s’inscrire dans les délais préalablement fixés.

La ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, autorise un nouveau délai exceptionnel d’inscription aux examens officiels pour la session 2025. Cette période ouverte le 1er avril s’étend jusqu’au 18 du mois en cours. La fenêtre concerne les candidats retardataires au Brevet d’études du premier cycle (Bepc) ou au Certificat d’aptitude professionnelle (Cap).

Dans une correspondance de la ministre des Enseignements secondaires (Minesec) en date du 1er avril dernier, et adressée aux délégués régionaux, Nalova Lyonga précise que « les éventuels dossiers d’inscription seront collectés par Direction des examens, concours et de la certification au plus tard le 22 avril 2025 ».

Cette décision ministérielle fait suite aux multiples sollicitations et autres requêtes des responsables des services déconcentrés du Minesec sur les divers cas d’élèves retardataires. Des doléances qui ont trouvé écho favorable auprès du membre du gouvernement qui avait déjà instruit de boucler les opérations d’enregistrement des candidats.

Le 4 mars dernier, un communiqué de la Minesec annonçait en effet la clôture des inscriptions aux examens relevant des enseignements secondaires pour le compte de l’année scolaire 2024-2025. L’annonce a précédé la fermeture de la plateforme d’attribution du matricule unique, requis pour toute inscription au secondaire. Nalova Lyonga invite tout de même les délégués régionaux à fournir des explications sur « la chaîne de responsabilité de ce désagrément causé au système ».

Depuis vendredi 4 avril, à l’éducation de base et aux enseignements secondaires, la communauté éducative observe la deuxième période d’interruption des activités pédagogiques de l’année avec les départs en congé. Les élèves des classes intermédiaires ont deux semaines de répit avant l’entame du troisième trimestre. Les élèves des classes d’examens quant à eux continuent avec les cours de remise à niveau. C’est la période pendant laquelle les enseignants revoient les lacunes de leurs apprenants et affinent leur préparation pour mieux faire face aux épreuves qui seront proposées aux différents examens officiels.