Examens officiels : le MINESEC dénonce l’inscription frauduleuse d’élèves réguliers comme candidats libres

La ministre de l’Enseignement secondaire, Nalova Lyonga, est montée au créneau face à une pratique qualifiée de « déplorable » dans certains établissements d’enseignement secondaire.

Dans une instruction ferme adressée le 05 février 2026 aux délégués régionaux et départementaux, aux secrétaires à l’éducation ainsi qu’aux chefs d’établissements, la patronne du MINESEC dénonce une manœuvre visant à préserver artificiellement les taux de réussite des établissements scolaires.

Selon la ministre, certains responsables d’établissements, après avoir perçu les frais de scolarité, choisissent de présenter des élèves jugés « faibles » comme candidats libres aux examens officiels, sous le prétexte qu’ils risqueraient l’échec. Une stratégie qui permettrait d’éviter une baisse du taux de réussite de leurs écoles.

Pour le MINESEC, cette pratique constitue une « démarche déloyale » destinée à masquer l’incapacité de certains établissements à préparer convenablement l’ensemble de leurs élèves aux examens officiels. Elle porte également atteinte à l’équité du système éducatif et aux droits des apprenants concernés.

Face à cette situation, la ministre instruit les responsables éducatifs de recourir aux ressources pédagogiques disponibles sur la plateforme MINESEC Distance Learning, en vue de renforcer l’encadrement académique. Elle exige également l’organisation systématique de cours de rattrapage et de remise à niveau au profit des élèves en difficulté.

Le ton du communiqué est sans équivoque : la persistance de telles pratiques entraînera des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Les délégués régionaux, les délégués départementaux et les secrétaires à l’éducation sont chargés d’assurer l’application stricte de cette instruction, à laquelle le ministre dit attacher « la plus haute importance ».

Cette sortie du MINESEC intervient dans un contexte marqué par des préoccupations croissantes relatives à la qualité de l’enseignement et à la crédibilité des résultats aux examens officiels, des enjeux majeurs pour l’avenir du système éducatif camerounais.