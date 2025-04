Féminicide-justice : le mari de la chanteuse de gospel Osinachi, condamné à mort par pendaison

Nwachukwu a été reconnu coupable d’homicide involontaire ayant entraîné la mort de son épouse le 8 avril 2022.

Le juge Nwosu-Iheme, de la Haute Cour de Wuse Zone 2 du FCT à Abuja, a condamné ce lundi le mari de la chanteuse gospel Osinachi, de regrettée mémoire, Peter Nwachukwu, à la peine de mort par pendaison.

Dans son jugement, la juge a estimé que l’accusation avait démontré la charge de la preuve. Nwachukwu a comparu devant le tribunal le 3 juin 2022 pour 23 chefs d’accusation, notamment d’homicide, d’intimidation criminelle, de cruauté envers les enfants et leur conjoint, d’intimidation criminelle envers les enfants et de violences conjugales, portés contre lui par le Bureau du procureur général de la Fédération (OAGF).

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Au cours du procès, l’accusation a présenté 17 témoins, dont les deux enfants du défunt. L’accusation a également produit 25 documents à titre de preuve. Nwachukwu a témoigné pour sa propre défense. Ses avocats ont cité quatre autres témoins et produit quatre pièces à conviction. Avant le prononcé de la peine lundi, l’avocat de Nwachukwu, Reginald Nwali, a sollicité la clémence du tribunal. Mais la procureure, Me Aderonke Imala, a exhorté le tribunal à appliquer pleinement la peine prévue.

Le juge Nwosu-Iheme a ensuite condamné Nwachukwu à la peine capitale par pendaison pour le chef d’accusation 1, et à deux ans d’emprisonnement pour chacun des chefs d’accusation 2, 3, 8, 9, 12, 13 et 18. Le tribunal a condamné l’accusé à six mois d’emprisonnement pour le chef d’accusation 10, à trois ans d’emprisonnement pour le chef d’accusation 11, et à une amende de 500 000 et 200 000 nairas respectivement pour les chefs d’accusation 6 et 7.