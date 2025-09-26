Forum national des jeunes chercheurs : la recherche camerounaise en vitrine

Le premier Forum national des jeunes chercheurs s’est tenu les 25 et 26 septembre 2025 au Palais des congrès de Yaoundé. Une rencontre qui a permis de mettre en lumière les travaux de jeunes scientifiques, de favoriser le réseautage et d’ouvrir des perspectives de financement.

Près de 250 participants, dont 200 jeunes chercheurs issus de divers horizons académiques et institutionnels ont pris part au tout premier forum national des jeunes chercheurs. À travers ce forum, le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) entendait offrir une plateforme d’échanges aux doctorants et post-doctorants autour du thème : « Jeunes chercheurs face aux défis globaux de la santé : environnement, changement climatique et intelligence artificielle ». Les différents participants ont pu saisir l’intérêt d’un tel rassemblement au profit de l’évolution de la recherche.

Pour Hornella Theresa Ossomba, géographe environnementaliste au CPC « Ce forum est important parce qu’il fait connaître nos recherches aux yeux du monde entier. Il nous permet aussi de découvrir ce qui se fait ailleurs et de rencontrer de potentiels financeurs pour poursuivre nos travaux. »

La chercheuse y a présenté une étude sur l’impact du changement climatique sur les épidémies de choléra au Cameroun entre 2004 et 2023, en analysant le rôle des précipitations, des températures et d’autres paramètres environnementaux.

Mihop Magloire relève un autre intérêt de sa participation à ce forum national. Le chercheur au Centre de recherche en biologie appliquée (Cerba) indique que le réseautage est pour lui la véritable plus-value de ce rendez-vous.

« Ici, nous avons une approche multidisciplinaire. Moi qui travaille en génomique, je peux échanger avec des virologues ou des spécialistes des infections. Cela ouvre des pistes de collaboration et, espérons-le, de financement. »

Conférences, présentations orales, posters et ateliers ont rythmé ces deux jours. Plus qu’un simple cadre d’exposition scientifique, ce forum marque une étape importante dans la valorisation de la recherche camerounaise émergente.