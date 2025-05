Gaz domestique : Bamenda tient son Centre emplisseur

L’inauguration du nouveau Centre Emplisseur de GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) de Bamenda a été présidé par Gaston Eloundou Essomba, ministre de l’Eau et de l’énergie.

Au nom du Premier ministre, Joseph Dion Ngute, le ministre de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba, inaugurait le centre unique de stockage et de remplissage de gaz domestique de la région du Nord-Ouest le 09 mai 2025.

La cérémonie de Bamenda intervient après la pose de la première pierre des centres d’Ebolowa et de Kumba, par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. Ceci en plus du centre de Banyo dont l’inauguration est prévue le 16 mai prochain.

Financés par la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH), et l’exploitation assurée par la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP), ces travaux salutaires verront une baisse sensible du prix de la bouteille de gaz (12,5kgs), qui passera de 8.500 Fcfa à 6500 Fcfa.

Selon le gouvernement, le Centre Emplisseur de GPL de Bamenda, équipé d’une technologie de pointe, jouera un rôle déterminant en garantissant la disponibilité permanente du gaz domestique dans toute la région du Nord-Ouest ; réduisant et harmonisant les prix des bouteilles de gaz et en luttant contre la spéculation ; contribuant significativement à la réduction de la déforestation et à l’atténuation des effets du changement climatique ; promouvant la santé publique grâce à l’utilisation d’une énergie de cuisson propre ; créant environ 1 000 emplois directs et indirects ; et désengorgeant le dépôt SCDP de Bafoussam.