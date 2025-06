Humanitaire : le gouvernement camerounais réceptionne 1 000 tonnes de riz offertes par l’Inde

La cérémonie de réception a eu lieu ce 23 juin 2025 au port autonome de Douala où la cargaison est stockée et prête à être acheminée aux populations sinistrées des inondations.

Après des inondations dont les populations ont été victimes au Cameroun en 2024, le gouvernement indien offre aux populations sinistrées 1 000 tonnes de riz, des médicaments, des tentes, des couvertures. La cargaison contenue dans plusieurs dizaines de containers dont 39 pour le riz, est stockée au port autonome de Kribi. La réception de ce don a eu lieu le 23 juin 2025 à Douala. A cet effet, le ministre camerounais de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, et le Haut-commissaire indien au Cameroun, Shri Vijay Khanduja, ont signé le procès-verbal de réception en matinée.

Dans les prochaines 48 heures, les 39 containers de riz ainsi que le reste du matériel seront envoyés dans les régions où les inondations ont touché la population au Cameroun. La région de l’Extrême-Nord figure parmi les plus sinistrées. Dans son rapport du mois d’octobre 2024 sur la situation humanitaire au Cameroun, le Bureau de coordination des actions humanitaires des Nations Unies a déclaré que les pluies torrentielles et le débordement des fleuves ont affecté environ 459 000 personnes réparties dans 65 945 ménages. Selon le même rapport, les mêmes causes ont détruit près de 56 000 maisons, inondé des dizaines de milliers d’hectares cultivables. La perte de milliers d’animaux a aussi été mentionnée.

Suite à ce sinistre, le gouvernement camerounais par l’entremise du ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a remis du matériel de première urgence humanitaire aux populations de Yagoua et de ses environs en septembre 2024. Le convoi humanitaire parti de Yaoundé contenait des matelas, des couvertures, des moustiquaires, des denrées alimentaires, des kits sanitaires, des moustiquaires imprégnées. Le chef de l’Etat a ordonné le déblocage de plus de 1,6 milliard de francs CFA pour une réponse d’urgence face à cette catastrophe.