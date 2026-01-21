Insalubrité à Yaoundé : le Minat réajuste les stratégies pour une capitale attractive

Le ministre de l’Administration territoriale a annoncé de nouvelles mesures stratégiques pour maîtriser la prolifération de dépotoirs dans la capitale politique. Il présidait une réunion ce mercredi en présence des autorités administratives et municipales.

La multiplication des décharges à ciel ouvert ainsi que d’autres formes de dépotoirs dans la ville e Yaoundé préoccupe le gouvernement camerounais qui prend le terreau par les cornes pour remédier à la situation. Ce 21 janvier, le ministre de l’Administration territoriale a présidé une réunion de concertation avec le gouverneur du Centre, le préfet du Mfoundi, les sous-préfets, le maire de ville, les maires des communes d’arrondissements, ainsi que les structures en charge de la collecte des ordures. Le patron de la territoriale entend confier un rôle important aux autorités administratives dans la résolution des problèmes d’insalubrité à Yaoundé.

Le ministre Paul Atanga Nji a ainsi au cours de la réunion fait le constat que la ville a perdu son attractivité en raison de l’insalubrité marquée par des poubelles à ciel ouvert. D’après le membre du gouvernement dont les propos ont été rapportés via les canaux digitaux du ministère la situation a pris de l’ampleur. Elle nécessite le renforcement des stratégies et moyens pour que les différents acteurs y apportent une réponse efficace.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





A cet effet, des mesures ont déjà été prises, en l’occurrence, le lancement de l’opération « Ville Propre » par le chef de l’État. Une initiative à travers laquelle chacune des sept commune de Yaoundé a bénéficié d’une dotation comportant des engins, de camions-bennes et du matériel léger pour faciliter l’enlèvement des ordures. En appui à cette dotation, le ministre annonce pour vendredi prochain, la remise d’un important lot de matériel aux communes. Il est constitué de 700 brouettes, 700 pelles, 700 balais, 700 râteaux. Chaque commune bénéficiera de 100 unités de chaque équipement.

Pour plus d’efficacité, le ministre a exhorté les autorités administratives à effectuer des descentes sur le terrain pour veiller à l’application des mesures. Aux structures de collecte des ordures, il a demandé de privilégier les espaces horaires entre minuit et 06 heures du matin pour procéder au ramassage afin d’éviter l’encombrement des chaussées. Dans les prochains jours, toutes les décharges d’ordures répertoriées dans la ville seront ramassées. Les populations quant à elles sont été appelées à plus de responsabilité à défaut d’écoper des sanctions.