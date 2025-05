Le Cameroun et le Japon parlent de la Conférence internationale de Tokyo

Louis Paul Motaze, ministre Camerounais des Finances a reçu le nouvel Ambassadeur de l’Empire du Japon au Cameroun S.E Minami Kentaro.

Au Cameroun, Louis Paul Motaze, le patron des Finances a reçu en audience S.E Minami Kentaro, nouvel ambassadeur de l’Empire du Japon au Cameroun. Cette visite de prise de contact, intervient quelques mois après son arrivée dans notre pays.

L’occasion pour les deux personnalités de revisiter l’importante coopération bilatérale qui existe entre les deux pays depuis très longtemps. Une coopération que le Chef de Mission diplomatique de l’empire nippon, a promis de renforcer et de fructifier tout au long de son séjour qui débute en terre camerounaise. Les deux protagonistes ont par ailleurs évoqué la prochaine Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) qui se tiendra au Japon du 20 au 22 août 2025 et dont l’invitation a déjà été adressée aux autorités camerounaises.

Cet événement adoptera selon les organisateurs, un format innovant en réunissant une variété de contenus en un même lieu, articulé autour de 4 zones : « Japan Fair », « Africa Lounge », « Plateau événementiel » et « Expositions thématiques ». « Japan Fair » prévoit la participation record de 196 entreprises et organisations japonaises (dont 107 petites et moyennes entreprises (PME)), ce qui en fait l’événement lié à l’Afrique le plus vaste jamais organisé par la Japan External Trade Organization (JETRO).

Dans la zone « Africa Lounge », des informations sur les investissements et les opportunités commerciales fournies par les gouvernements africains seront exposées à l’intention des professionnels japonais intéressés par les affaires en Afrique.