Le CNC relève de graves dérives déontologiques dans les médias camerounais

Réuni le 10 décembre 2025 en sa 48ᵉ session ordinaire, le Conseil national de la communication (CNC) a examiné 21 affaires, confirmant une nouvelle fois la persistance de manquements professionnels dans le paysage médiatique camerounais.

Absence de recoupement de l’information, investigations incomplètes, non-respect des règles déontologiques, sont entre autres les principaux manquements relevés par l’instance de régulation. A l’issue de la session, le CNC a prononcé plusieurs sanctions, allant d’avertissements à des suspensions, visant deux directeurs de publication et un journaliste pour diffamation et entrave.

Le journaliste Serge Ateba, directeur de publication de l’organe de presse Première Heure est suspendu pour une durée de deux mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun. La sanction est conséquente à la plainte déposée par le directeur général du Port autonome de Douala, Cyrus Ngo’o suite à la publication, dans le numéro 410, d’accusations présumées non fondées, de nature à porter atteinte à son honorabilité, le présentant comme un prédateur foncier.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dans l’affaire Nganou Djoumessi contre L’Indépendant Economie, le ministre des Travaux publics met en cause l’organe de presse et son directeur de publication Arsène Ndzana. Il lui est reproché la publication dans le numéro 983, de déclarations présumées non fondées de nature à porter atteinte à son honorabilité, lui imputant diverses actions illégales se rapportant notamment à des malversations financières. La décision du CNC suspend le journaliste Arsène Dzana de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun pour une durée d’un mois tandis que l’organe de presse écope d’un avertissement.

Le directeur de publication de Climat Social Mbombog Matip, dont le cas a été examiné dans le cadre de l’affaire l’opposant à l’honorable Manfoua David, écope de deux mois de suspension de DP et de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun. Le motif évoqué de cette décision est, la publication, dans les numéros 1289 et 1291, d’accusations présumées non fondées, attribuant au plaignant des actes de fraude dans le cadre de l’acquisition de 13 hectares de terre à Bekoko-Bebanga.

Pour le cas impliquant Equinox TV et le journaliste Serge Alain Ottou, le CNC décide de mettre fin à la procédure après avoir entendu les explications du présentateur. Interpellé sur la diffusion au cours de l’émission Equinoxe Soir du 10 novembre 2025, de propos de nature à remettre en cause la décision du Conseil Constitutionnel proclamant les résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, Serge Alain a affirmé avoir encadré ses panélistes.

Un avertissement est adressé à Annette Keysha Ikono de Vision 4, pour diffusion, au cours de l’émission intitulée Africa Vision Sport, la conversation du président de la Fédération camerounaise Judo sans son aval.