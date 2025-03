Le nouveau maillot des Lions indomptables fait la fierté des Camerounais

Depuis sa présentation au public, le maillot fourni par l’équipementier Fourteen se fait apprécier des Camerounais en raison de quelques éléments d’identité propres au Cameroun qui s’y trouvent.

Les nouveaux maillots des Lions indomptables dévoilés par le nouvel équipementier Fourteen semble susciter plus d’intérêt chez des Camerounais. Après la mise à la disposition des joueurs, du staff et de leur mise en vente, les citoyens du pays de Samuel Eto’o apprécient les éléments d’identité du pays floqués sur le maillot. Outre l’agencement du vert-rouge-jaune couleurs du drapeau national, le maillot fait référence à toutes les régions du Cameroun.

Le nom des capitales régionales y est inscrit, faisant de l’équipement un élément fédérateur. Tout Camerounais de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua, de l’Est, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Littoral, du Centre, du Sud ou de l’Ouest se retrouve. Autre élément d’identité du Cameroun apparaissant sur le maillot, c’est la devise. Elle se trouve au niveau du col. A l’arrière du haut, tout le monde peut lire « Paix Travail Patrie ». Ce qui invite tous ceux qui portent le maillot, joueurs, encadreurs, supporteurs, à mouiller ce maillot comme artisan de paix, en travaillant dur pour hisser le Cameroun au sommet tout en étant patriote.

L’initiative fait réagir Cabral Libii, député et président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. « Très bonne idée d’avoir pensé à faire figurer les chefs-lieux de Régions et la devise du Cameroun sur le col ». Pour l’opposant, candidat déclaré à la présidentielle d’octobre 2025, « ce maillot fédère les communautés, et affiche l’identité camerounaise : sa diversité unifiée ».

Allant dans le même sens, cet autre citoyen salue l’innovation. « Depuis qu’ils fabriquent les maillots personne n’a pensé à la géographie, ni aux symboles nationaux. La jeunesse innove et les hommes qui cherchent le mauvais changement veulent la détruire (…) ».

Qui parle de la jeunesse parle aussi de Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football sous le leadership duquel l’initiative voit le jour. Il fallait lui donner cette possibilité. « C’est la preuve qu’en donnant la possibilité aux autres, de nouvelles choses sont possibles ». Et cela peut se faire aussi à la tête de l’Etat. « Je suis convaincu qu’une nouvelle personne à la tête de l’État va imprimer sa marque et on va avancer », pense un autre Camerounais.