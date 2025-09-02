Mamadou Mota : « Il est temps de prendre position contre les partis politiques qui utilisent le tribalisme pour atteindre leurs objectifs »

Le président par intérim du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, ancien parti politique de Maurice Kamto appelle les Camerounais être vigilants et à combattre le tribalisme qui les divise. Voici son message publié ce mardi.

« Le tribalisme est un poison qui peut détruire les fondements de notre société. Lorsqu’il est porté par un parti politique, il devient une menace encore plus grande pour la cohésion sociale et la stabilité de notre pays.

Les constructions malhonnêtes et les discours de haine peuvent sembler anodins au début, mais ils peuvent avoir des conséquences dévastatrices à long terme. Il est de notre responsabilité de nous dresser contre ces tentatives de division et de promouvoir l’unité et la solidarité entre les Camerounais.

Chaque Camerounais doit être vigilant et refuser de se laisser entraîner dans ces jeux politiques destructeurs. Nous devons nous unir pour renforcer les liens millénaires qui nous unissent et promouvoir une société basée sur le respect mutuel et la compréhension.

Nous devons nous rappeler que notre diversité est une richesse et que notre unité est notre force. Nous devons travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour le Cameroun, où chaque citoyen peut vivre en paix et en harmonie avec les autres.

Il est temps de prendre position contre les partis politiques qui utilisent le tribalisme pour atteindre leurs objectifs. Nous devons les tenir responsables de leurs actes et exiger qu’ils promeuvent l’unité et la solidarité entre les Camerounais.

Nous sommes convaincus que, ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui nous attendent et construire un Cameroun plus uni et plus prospère. Nous appelons tous les Camerounais à se joindre à nous dans cette lutte pour la cohésion sociale et l’unité nationale. »