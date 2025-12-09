Partouche et la digitalisation des casinos : physique vs en ligne

Le casino a longtemps rimé avec soirée habillée, tapis vert et jetons que l’on fait rouler fébrilement entre ses doigts. Une sortie, un rituel, presque un petit événement en soi. Mais à l’heure où tant de secteurs se digitalisent, qu’en est-il du casino ? La France a fait un choix singulier en la matière, assez différent de celui de ses voisins européens. Voyons comment les acteurs historiques comme Partouche s’adaptent à ce contexte.

Le casino physique : une expérience ancrée dans le réel

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un casino, c’est d’abord un lieu. On s’y rend, on y entre, on y croise forcément du monde. Les tables de roulette, de blackjack ou de poker sont animées par des croupiers en chair et en os, tandis que les machines à sous alignent leurs rangées lumineuses un peu plus loin. On y trouve aussi généralement un bar, parfois un restaurant, souvent un spectacle.

En France, ces établissements sont soumis à une réglementation pour le moins atypique si on la compare avec ce qui se fait ailleurs en Europe.

Ils ne peuvent s’implanter que dans certaines communes bien précises, essentiellement des stations balnéaires, thermales, climatiques ou touristiques, et doivent obtenir un agrément du ministère de l’Intérieur.

Le pays compte environ 200 casinos, qui emploient au total des dizaines de milliers de personnes.

Ce qui fait la force du casino physique, c’est que l’expérience y est sociale autant que ludique. On s’y rend pour jouer, bien sûr, mais aussi pour l’ambiance et le frisson du moment partagé. C’est d’ailleurs ce qui explique que le casino conserve une place à part dans l’imaginaire collectif, même à l’ère du tout-numérique.

Et le casino en ligne, alors ?

Ici aussi, la France se distingue. Contrairement à de nombreux pays européens où les casinos en ligne avec mises réelles sont parfaitement légaux, la législation française n’autorise pas les jeux de casino en argent réel sur internet.

Concrètement, cela signifie que la roulette, le blackjack et les machines à sous restent l’apanage exclusif des établissements physiques.

Que peut-on alors jouer légalement en ligne en France ? Uniquement le poker et les paris, qu’ils soient sportifs ou hippiques. Ces activités sont encadrées par l’ANJ, l’Autorité nationale des jeux, qui délivre les agréments et veille au respect des règles de protection des joueurs.

Ce cadre réglementaire peut surprendre, surtout quand on sait que nos voisins britanniques, belges ou espagnols ont fait des choix pour le moins différents.

Mais le législateur français a opté pour une approche prudente, visant à protéger à la fois les joueurs contre les risques d’addiction et le modèle économique des casinos terrestres.

Signalons tout de même que la légalisation des casinos en ligne en France est largement débattue. Le gouvernement avait notamment retiré l’amendement prévu pour le budget 2025 après une levée de boucliers des opérateurs « de briques et de mortier »…

Comment les groupes historiques s’adaptent-ils ?

Face à cette réalité réglementaire, les acteurs traditionnels du secteur font preuve de créativité. C’est le cas de Partouche, groupe présent en France depuis plus de cinquante ans à travers ses nombreux établissements.

Pour prolonger son univers au-delà des murs de ses casinos, Partouche a développé une plateforme en ligne où l’on retrouve les grands classiques comme la roulette, le blackjack ou les machines à sous.

La particularité tient au fait que ces jeux sont proposés dans une version 100 % gratuite. Aucune mise en argent réel n’est possible : les joueurs utilisent une monnaie virtuelle (baptisée « IIP Coins ») et peuvent remporter des cadeaux en fonction de leurs gains.

L’objectif n’est pas de remplacer l’expérience du casino physique, mais davantage de la compléter.

Pour les curieux qui n’ont jamais poussé la porte d’un casino, c’est une porte d’entrée sans risque qui permet de découvrir les règles et de se familiariser avec les mécaniques de jeu. Pour les habitués, c’est une façon de retrouver l’univers Partouche entre deux visites.

Deux expériences complémentaires

Au fond, casino physique et version en ligne gratuite répondent-ils aux mêmes envies ? Pas vraiment, et c’est justement ce qui aura tendance à les rendre complémentaires.

Le casino terrestre offre une véritable sortie, avec tout ce que cela implique : on s’habille, on se déplace, on vit une expérience au contact d’autres joueurs. Et surtout, on peut y jouer en argent réel, avec le frisson que cela procure forcément… et la vigilance que cela exige.

La version en ligne gratuite joue davantage sur d’autres registres. Elle est accessible 24h/24 depuis son canapé, propose une grande diversité de jeux, et n’implique aucun risque financier. C’est du divertissement pur.

Ces deux expériences ne s’opposent donc pas : elles s’adressent à des moments et à des envies différentes. Pour un groupe comme Partouche, c’est aussi une façon de rester présent dans le quotidien de ses visiteurs, y compris quand ils ne poussent pas la porte d’un de leurs casinos.