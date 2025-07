Présidentielle au Cameroun : « Je doute fort que ce soit le président au ait déclaré sa candidature », Kareyce Fotso

« ON NE MENDIT PAS SA LIBERTÉ, ON LE PREND EN VOTANT

CAMEROUNAIS, CAMEROUNAISES, MES FRÈRES ET SOEURS

Je suis une maman. Une mère qui sent, qui pressent,

le pouvoir de donner la vie… et une intuition qui ne ment jamais.

Non.

On ne fait pas des assises pour imposer une candidature sans sa voix.

On ne décide pas de l’avenir d’un homme sans sa présence.

Et avec lui, c’est tout un peuple qu’on tente de garder enchaîné.

Parce que leur logique est simple et monstrueuse :

Et nous ne serons pas complices de notre propre effacement.

8 millions de voix levées valent plus que 2 millions de bulletins volés.

On n’a pas un autre héritage à transmettre à nos enfants.

On n’a pas une deuxième patrie de secours.

Car on n’a pas un autre pays.

et repris ce qui nous appartient.

Le jour où on a brisé la peur,

On peut taper un enfant et même l’empêcher de pleurer ?

ceux qui me disent que ça va me coûter . Qu’ai je fais de mal ?

Je suis une musicienne qui gagne bien sa vie ( et mon argent je ne le gagne même pas au Cameroun) j aurai pu me contenter de mon confort . Mais mon humanité ne me permet pas de rester insensible face à la souffrance de mes semblables.

Je ne peux pas être heureuse seule

Mon peuple souffre