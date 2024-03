Boxe : « Nous avons vengé le pays » Kévin Lele Sadjo

Trois Camerounais étaient sur le ring en fin de semaine dernière. Cependant, deux d’entre eux ont subi des revers. En lever de rideau, Cédric Doumbe s’est incliné devant Baki (Baysangour Chamsoudinov) et le lendemain, Francis Ngannou a perdu son combat contre Anthony Joshua. Le dernier Camerounais en lice était Kévin Lele Sadjo.

Lors de son combat en catégorie super-moyens aux, le Franco-Camerounais est venu à bout de Giovanni De Carolis. Il a battu l’Italien par TKO au 8e round et a déclaré :

Célébrant sa victoire, il n’a pas hésité à envoyer un message de réconfort à Cédric Doumbe et Francis Ngannou : « Nous avons vengé l’honneur du pays. J’espère qu’ils se remettront rapidement de cette défaite. J’ai confiance en eux. Je sais qu’ils se relèveront et reviendront beaucoup plus forts pour représenter le vert, le rouge et le jaune. »

Né le 06 avril 1990 au Cameroun, Kévin Lele Sadjo est un ancien footballeur professionnel qui s’est reconverti dans la boxe et est passé professionnel en 2018.