Cameroun-fête du travail : les journées portes ouvertes du numérique présentent les outils de l’IA

Pour la deuxième édition du You Work, l’évènement a rassemblé des acteurs du domaine de l’intelligence artificielle et d’autres institutions gouvernementales. L’accent a été mis sur le travail à l’ère numérique.

Dans un monde où la transformation numérique redéfinit les limites du possible, la capacité d’une entreprise à innover et à s’adapter n’est plus une option, mais une nécessité.

Aujourd’hui, la technologie numérique permet une gestion efficace des ressources en fournissant des informations en temps réel sur divers aspects de l’entreprise. La maximisation du potentiel humain à l’ère du numérique est donc d’une importance capitale.

C’est pourquoi cette journée de discussion a été organisée. Elle a été l’occasion de se pencher sur les nouvelles possibilités d’emploi qu’offre le numérique. Cela intervient à quelques jours de la célébration de la fête du travail.

Pour cette deuxième édition organisée par Learn and adapt, l’évènement a réuni des panélistes triés sur le volet, tels qu’Armand Claude Abanda, Valentin Mbozo’o, Koppo et Fadimatou Iyawa. La plupart d’entre eux sont issus de la société civile, du secteur de l’éducation, du monde du travail et du monde des affaires. Au cours des discussions, les différents panélistes ont reconnu le besoin urgent d’adapter les anciennes méthodes à la nouvelle ère numérique.

Cet échange annuel incarne la vision d’un environnement professionnel résilient. « L’objectif de cette réunion est de stimuler l’échange d’idées, de stratégies et de bonnes pratiques qui aideront les individus et les organisations à s’adapter et à prospérer dans ce nouvel environnement professionnel », a déclaré Nadia Habsatou, fondatrice de Learn and Adapt.

Les recommandations ont été adressées aux autorités publiques, qui sont les décideurs dans ce domaine. La date de la prochaine édition a été fixée à 2025.