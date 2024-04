Cameroun : quatre morts dans un accident de la circulation à Douala

Le drame est survenu au quartier Bonabéri, arrondissement de Douala 4è dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril 2024.

Un accident de la circulation emporte la vie de quatre personnes dans la capitale économique du Cameroun. Dans la nuit dernière, un camion transportant du sable et ayant perdu ses freins sur une descente, a écrasé dans sa course folle, un véhicule à usage taxi. Selon les témoignages, les personnes décédées sont toutes les occupants du véhicule de transport urbain. Le camion a fini sa course dans un domicile privé. Il aurait alors surpris des résidents au salon.

Outre les quatre morts, l’on dénombre des blessés et d’importants dégâts matériels. Les blessés ont été conduits dans les formatons sanitaires. A la suite de l’accident, les forces de la police et les sapeurs-pompiers ont fait une descente sur les lieux. Après les premières constatations, les forces de sécurité ont ouvert une enquête. Au regard des premiers éléments, le mauvais état du camion serait à l’origine du drame.