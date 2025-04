Cameroun : des arbitres menacent de suspendre leurs activités pour 300 millions d’impayés

Ils ont servi un préavis de suspension de la participation des arbitres et arbitres assistants Elite One, Elite Two de première division féminin à compter du 21 avril 2025.

L’Association camerounaise des arbitres de football (ACAF) annonce la suspension de la participation aux compétitions de la saison 2025-2025 organisées par la Fécafoot des arbitres et des inspecteurs d’arbitre, à compter du lundi 21 avril 2025. Pour cause, l’association revendique le paiement des indemnités des arbitres, arbitres assistants et inspecteurs toutes divisions et tous grades confondus des championnats professionnels Elite One, Elite Two du championnat de football féminin du football. Ces impayés cumulés sur quatre saisons, à savoir les saisons 2021-2022, 2022-2023, 2023-2025 et 2024-2025 sont évalués à 300 000 000 de francs CFA.

L’organisation regroupant les arbitres du Cameroun a tenu une session le 16 avril dernier à Yaoundé à l’effet d’examiner le niveau de prise en compte des revendications par la Fédération camerounaise de football. Le constat fait à l’issue de cette rencontre est que la fédération n’a pris « aucune disposition pratique (…) pour entamer des concertations nécessaires » dans le but de « rechercher les voies de sorties de crise ». Par conséquent, la grève est inévitable dès lundi, si la Fédération n’engage les opérations de paiement desdites indemnités.

L’association précise que durant la période de grève, « aucun arbitre ne devra diriger une rencontre programmée par la fecafoot » et ses différents démembrements et organes territoriaux « tant que les engagements relatifs au règlement des arriérés de leurs indemnités de matchs des saisons antérieures et celle en cours ne seront intégralement pas honorés ». Le président de l’Association leur demande tout de même de continuer à travailler physiquement et techniquement en attendant la normalisation de leur situation financière.

Par ailleurs, les arbitres disent ne vouloir lever la suspension que lorsque la fédération camerounaise de football aura réglé « cette importante dette ». Cependant, ils assurent, dans la correspondance adressée au président de la Fécafoot, Samuel Eto’o, être ouverts et disponibles à toute forme de dialogue et de concertation visant le développement et la pratique du football au Cameroun.