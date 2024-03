Cameroun : des enseignants demandent la destitution du délégué régional des Enseignements secondaires du Nord

Dans une lettre ouverte, les professionnels de la craie exigent des excuses publiques à leur supérieur hiérarchique suite à des propos tenus à leur encontre. Le délégué a été convoqué par le gouverneur du Nord.

Entre le délégué régional des enseignements secondaires pour le Nord et l’ensemble des enseignants du secondaire, le climat se détériore. Le premier, après avoir menacé les seconds de suspension en cas de punition corporelle sur les élèves, s’est attiré leur colère. Désormais, indignés, les enseignants demandent sa destitution pure et simple, pour « propos désobligeants », « offensants », « arrogants », « stigmatisants », « blessants » … Ils regrettent qu’au lieu de résoudre les problèmes du manque d’enseignants, d’infrastructures scolaires dans la région, il menace les enseignants.

Tout commence au Lycée technique de Touboro, dans le département du Mayo-Rey, région du Nord. Le délégué régional, en visite de prise de contact dans cet établissement, a pris la parole au cours d’un rassemblement pour délivrer ce qu’il a appelé « le coup de gueule du délégué régional ». Un extrait de ce discours de cet ancien proviseur circule dans une vidéo.

« Je suis clair là-dessus monsieur le proviseur. Si un seul jour j’apprends qu’un surveillant général ou un chef de travaux a porté la main sur un élève, il sera relevé. Il sera relevé. Je ne parle pas comme on dit au quartier avec l’eau dans la bouche. A Garoua on a chassé un surveillant quelque part. J’ai dit au proviseur que je ne veux plus le voir dans l’établissement. Aujourd’hui il n’est plus là-bas il est chassé. C’est ça. Il faut appliquer les textes.

Mme le ministre ne peut pas dire qu’il y a les textes et certains individus travaillent comme s’ils étaient dans leur champ. Non non non. Je crois que je parle et tout le monde m’écoute. Je parle à tout le monde et à toute la communauté éducative du Lycée technique de Touboro. Monsieur le délégué va suivre cette affaire. Dès qu’il y a un cas, vous nous signalez, on le suspend. A la minute qui suit, on met quelqu’un d’autre à la place. Meri. Ça c’est le coup de gueule du délégué régional. Applaudissez pour le délégué ».

En réaction, les enseignants du Nord ont rédigé cette lettre.

« Monsieur le Délégué Régional des Enseignements Secondaires du Nord,

C’est avec une profonde indignation et un sentiment de consternation que nous, enseignants du Nord, avons appris vos propos désobligeants et méprisants à notre égard lors de votre récente sortie devenue virale sur les réseaux sociaux.

En tant que représentant de l’autorité publique, vos paroles irresponsables et blessantes constituent une insulte flagrante à la profession enseignante tout entière. Vous oubliez, Monsieur le Délégué, que vous avez vous-même foulé les craies et partagé le quotidien de ces enseignants que vous rabaissez aujourd’hui avec tant d’arrogance.

Vos propos dénotent d’une méconnaissance crasse des réalités du terrain et d’un manque de respect criard envers ceux qui, au prix de mille sacrifices, s’évertuent à dispenser le savoir aux enfants de la région du Nord.

Le mépris affiché par vos déclarations est d’autant plus inacceptable qu’il intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis pour l’éducation dans notre région : manque d’infrastructures, insuffisance de personnel qualifié, et bien d’autres.

Au lieu de vous ériger en donneur de leçons et de stigmatiser les enseignants, vous devriez plutôt assumer pleinement vos responsabilités et œuvrer à trouver des solutions concrètes aux problèmes qui gangrènent l’éducation dans le Nord.

C’est pourquoi, nous, enseignants du Nord, exigeons purement et simplement votre destitution. Vous n’êtes plus digne de représenter une profession que vous ne semblez ni comprendre ni respecter.

Votre attitude indigne et vos propos blessants ont porté atteinte à l’honneur et à la dignité de l’ensemble des enseignants de la région du Nord. Nous ne saurions tolérer plus longtemps un tel comportement de la part d’un représentant de l’Etat.

Nous vous invitons, Monsieur le Délégué, à présenter vos excuses publiques à l’ensemble des enseignants que vous avez offensés. Il est temps pour vous de quitter vos fonctions et de laisser la place à une personne plus compétente et plus respectueuse de la profession enseignante.

Fait à GAROUA, le 11 mars 2024

Pour l’ensemble des enseignants du Nord »