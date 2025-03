Cameroun : Kareyce Fotso annonce la sortie de son nouvel album

La chanteuse camerounaise a fait l’annonce le 08 mars dernier à l’occasion de l’ouverture officielle du Festival de films européens à Yaoundé Bastos.

« Gwa » ! Ainsi va s’appeler le nouvel album musical que l’artiste Kareyce Fotso va bientôt mettre sur le marché discographique. La chanteuse a joué un extrait de cette œuvre imminente lors de la cérémonie de lancement du festival de films européen le jour de la célébration de la journée internationale des droits de la femme.

Au terme d’un avant-goût fortement applaudi par le public métissé venu nombreux à la résidence de l’ambassadeur de l’Union au Cameroun, Jean Marc Châtaigner, la diva de la chanson a expliqué son projet.

« Gwa » est un album de 10 titres réalisé en s’inspirant de l’actualité liée aux violences faites aux femmes. En 2024 et en 2025, l’on dénombre une centaine de féminicides au Cameroun. Un phénomène qui était rare dans le passé, presque inexistant. Pour s’en convaincre, l’artiste relate avoir consulté la dernière matriarche d’une société secrète dénommée Gwa à l’Ouest du Cameroun. Selon la matriarche, les violences faites aux femmes n’ont jamais atteint un niveau aussi effrayant.

Avant, lorsque les femmes subissaient des violences conjugales, elles se retrouvaient à la rivière, au champ, se racontaient leur vécu en chantant et en dansant pour exprimer la douleur. Chaque victime, après la danse, allait se jeter dans les bras de ses sœurs pour dire je m’abandonne à vous, seul moyen de vous sentir en sécurité. Et le « Gwa » a pris de l’ampleur comme les réseaux sociaux aujourd’hui. Pour parvenir à l’œuvre musicale, Kareyce Fotso dit avoir recueilli les témoignages de femmes sur Facebook et en a retenu les 10 plus marquants qui sont à l’origine des 10 chansons de l’album. Chaque mot des différentes chansons qui résonne dans cet album est une vérité d’une femme quelque part, explique l’artiste.

Mais, selon l’étoile de la musique camerounaise, « Gwa » n’est pas qu’un album musical. C’est un projet plus vaste qui est en cours de réalisation. Il comporte aussi un film documentaire, un recueil de poèmes tirés des témoignages de femmes et donnera lieu à une exposition photos.