Cameroun : le gouvernement lance « la Foire aux huiles raffinées en bidon »

Pour rendre opérationnelle l’annonce de la baisse des prix des huiles raffinées, le gouvernement organise les marchés dédiés sur l’étendue du territoire.

L’huile raffinée à moindre coût sur le triangle national. Dans le souci d’opérationnaliser, de façon effective, la récente mesure de baisse du prix de l’huile raffinée conditionnée en bidons de 25 et 20 litres, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, à travers un communiqué a informé les consommateurs qu’il organise, à compter du 03 avril 2024, sur l’étendue du territoire national, une opération spéciale dénommée « La Foire aux huiles raffinées en bidon ».

Les marchés concernés selon le communiqué dans les villes de Douala et Yaoundé sont : Boulevard du 20 mai, Carrefour MEEC ; Esplanade de l’ancienne Sous- Préfecture de Yaoundé 4 (Kondengui) pour ce qui est de Yaoundé. Et, Esplanade de la Délégation Régionale du Commerce du Littoral ; Enseigne Relais Plus (New-Deïdo) ; Enseigne SODISPRAL (Douala 2ème); ETS Famille HR Trading (Marché non-glacé); Enseigne World Distribution (Douala 4ème) pour ce qui est de Douala.

Concernant les prix, le bidon de 25 litres coûtera 27.500 F CFA, équivalent à 1.100 F CFA /litre ; et le bidon de 20 litres se vendra à 22.000 F CFA, équivalent à 1.100 F CFA/litre.

Cependant, les consommateurs continuent de se plaindre car les coûts sur le marché n’ont pas encore bougé depuis le 27 mars comme instruit par le patron du Commerce. « Pour le moment rien n’a encore changé dans les surfaces, ni un litre, ni vingt litres. Les commerçants disent qu’ils ont acheté le stock cher et ne pourront s’arrimer à ce nouveau tarif sans écouler le stock en cours ».