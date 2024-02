Cameroun : regard d’un expert sur la perturbation du circuit de paiement de factures d’électricité

Les clients du concessionnaire du service public électrique ne parviennent pas à régler leurs factures depuis vendredi de la semaine dernière. Un expert informatique spécialité en base de données jette un regard sur l’incident.

Selon la dernière communication de l’entreprise en charge de la distribution d’énergie électrique au Cameroun, le service d’achat par mobil est de nouveau disponible. Celui d’achat de Token aussi pour les prépayés. « Les travaux se poursuivent pour stabiliser durablement l’ensemble de l’infrastructure (…) Cependant, des indisponibilités intermittentes pourraient encore intervenir pendant cette opération ». Ces déclarations qui tentent de rassurer les clients annoncent la fin des perturbations qui ont duré près d’une semaine. Elles seraient provoquées par « des perturbations de certaines infrastructures », raison donnée par l’entreprise concessionnaire.

Sans remettre en cause cette explication, un expert en base de données qui a requis l’anonymat pour des raisons de sécurité, donne plus de précisions à ce sujet. Selon l’informaticien qui a suivi sa formation au Cameroun et étranger, « les données de l’entreprise ont été prises en otage ». L’incident peut se produire lorsqu’un « test de pénétration d’un hacker aboutit. Son aboutissement est favorisé lorsque les administrateurs des systèmes et des bases de données n’ont pas mis les barrières suffisantes de sécurité en amont », explique-t-il.

Pour prévenir ce genre d’incident, l’expert préconise une bonne expertise pour gérer les données et les protéger. Cela implique la mobilisation des ressources humaines compétentes et des autres moyens nécessaires au sein des entreprises qui disposent d’importantes bases de données.