Cameroun : vague de condamnations après la tuerie de deux chercheurs à Souledé Roua

Deux chercheurs et leur transporteur ont été lynchés et brulés vifs le 02 mars 2025 alors qu’ils allaient mener des recherches sur les conditions d’accès à l’eau potable des populations.

Le syndicat national des enseignants du Cameroun, le ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation, des acteurs politiques condamnent avec la plus grande fermeté la tuerie de ces trois personnes dans le Mayo-Tsanaga, région de l’Extrême-Nord. Selon le ministère de la Recherche scientifique, Frédéric Mounsi, Dr Bienvenue Bello et Oumarou Kabalay leur guide se sont rendus à Souledé Roua pour effectuer une mission de recherche.

« Ladite mission ayant pour objectif la résolution des problèmes d’accès à l’eau potable des populations des Mont Mandara. Ils étaient inoffensifs et ne portaient ni arme ni objet tranchant. Malgré les justificatifs présentés, notamment les pièces d’identité et l’ordre de mission délivré à M. Mounsi, ils n’ont pas échappé à la folie meurtrière de leurs bourreaux ».

Le ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Madeleine Tchouente, « condamne avec la plus grande fermeté, cette tuerie barbare et cruelle qui a anéanti l’espoir des familles endeuillées et affecté le moral des acteurs du système national de recherche et d’innovation (Snri).

Comme le ministre, le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du supérieur s’indigne à la suite de cet assassinat. A l’issue d’une session extraordinaire tenue le 08 mars dernier, le bureau du Synes « condamne avec vigueur cet acte des plus odieux qui traduit le degré de déshumanisation de la société camerounaise et la précarité à la fois mentale et matérielle de la population fusse-t-elle en zone d’insécurité ». Le syndicat annonce par ailleurs une cessation des activités académiques et de recherche dans la journée du mercredi 11 mars 2025 pour marquer son indignation.

Dans la même veine, le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, a fait une déclaration le 09 mars condamnant cet acte. Au nom du parti et à son nom personnel, l’homme politique demande que justice soit faite. « Nous exhortons les autorités judiciaires à diligenter une enquête impartiale et exhaustive afin d’établir les responsabilités dans cet acte abject, et de sanctionner avec rigueur les coupables. Nous exhortons en outre toutes les autorités compétentes à prendre les mesures de sensibilisation et toutes autres mesures idoines afin d’éviter pareil drame à l’avenir ».

Pour rappel, Frédéric Mounsi était chargé de recherche au Centre de recherches géologiques et minières (Crgm) de Garoua. Dr Bienvenue Bello était enseignant vacataire de géologie structurale dans les universités de Garoua et de Ngaoundéré.