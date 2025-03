Cameroun-assassinat de deux chercheurs : le Synes appelle à la cessation des activités académiques le 12 mars

C’est l’une des résolutions de la session extraordinaire du bureau national du Syndicat des enseignants du supérieur tenue après l’assassinat de deux chercheurs à l’Extrême-Nord.

Les populations de la localité de Soulede Roua dans le département du Mayo-Tsanaga ont tué et brûlé deux chercheurs camerounais le 02 mars dernier. Elles ont soumis Frederic Mounsi, Dr Bienvenue Bello ainsi que le conducteur de moto qui les transportait au lynchage à mort. Le motif de l’acte serait que les habitants de la localité se sont déchaînés sur les chercheurs en raison du fait qu’ils étaient des inconnus. Ils les auraient considérés comme des terroristes de Boko Haram.

Suite à cet acte qui touche de plein fouet la communauté universitaire, le syndicat national des enseignants du supérieur sort de sa réserve et prend des mesures. Le bureau du syndicat, après sa réunion du samedi 08 mars, « condamne avec vigueur cet acte des plus odieux qui traduit le degré de déshumanisation de la société camerounaise et la précarité à la fois mentale et matérielle de la population fusse-t-elle en zone d’insécurité ».

Le bureau national du Synes exprime sa vive préoccupation devant cette situation qui tend à conforter l’idée d’une banalisation du crime au Cameroun. Demande aux autorités étatiques compétentes de faire toute la lumière sur cette hideuse affaire. Appelle à la cessation de toutes les activités académiques et de recherche le mercredi 12 mars 2025.

Le syndicat invite par ailleurs les membres de la communauté universitaire et tous les membres et sympathisants de la société civile à se vêtir de blanc et/ ou d’arborer un tissu blanc du jeudi 13 au dimanche 16 mars 2025. Ce en signe d’accompagnement aux familles des victimes.