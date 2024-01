CAN 2023 : l’ancien défenseur Sébastien Bassong tacle André Onana

Dans une interview accordée à la BBC, l’ancien Lion indomptable condamne la décision d’André Onana de choisir son club plutôt que l’équipe nationale.

Le Cameroun entame sa campagne en Coupe d’Afrique des Nations contre la Guinée le 15 janvier 2024. A la veille du match, Manchester United affrontera Tottenham en Premier League. Dans les cages de Manchester, c’est André Onana qui sera aligné. Selon la presse sportive, il a reçu l’autorisation de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) de jouer pour son club alors que les clubs étaient tenus de libérer les joueurs africains au plus tard le 01 janvier 2024.

Et c’est après ce match qu’il prendra un vol pour rejoindre l’équipe en Côte d’Ivoire. Sa décision de rester dans son club jusqu’à cette date n’a pas été bien accueillie par beaucoup, y compris par l’ancien Lion indomptable Sébastien Bassog, « c’est un très mauvais message, non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour le respect que les gens auront pour la Coupe d’Afrique des Nations et la façon dont ils devraient nous traiter. Si nous ne nous respectons pas nous-mêmes, comment pouvons-nous espérer que les autres nous traitent différemment ? Je respecte André et je l’ai toujours soutenu quand il le fallait, mais quand des choses comme ça arrivent… la fierté du pays et du continent va bien au-delà d’une seule personne. »

Pour le premier match des Lions, avec l’absence d’André Onana, c’est probablement Fabrice Ondoua qui va mettre les gangs lundi.