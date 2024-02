Mobile Money : en arrêt depuis 2022, Société générale annonce la liquidation de YUP

L’expert financier désigné près des cours d’appel du Littoral et de l’Adamaoua, Manfred Penda a été désigné comme liquidateur

La liquidation anticipée de Yup a été décidée au cours d’une assemblée générale extraordinaire tenue à Douala le 29 décembre 2023. « L’assemblée générale après avoir entendu le rapport du conseil d’administration du 1er mars 2022, et du commissaire aux comptes sur les états financiers annuels au 32 décembre 2022 lequel ressort que les capitaux propres de la société sont inférieurs au capital social, approuve lesdits rapports et prononce la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable ».

En tant que liquidateur de YUP Cameroun, Manfred Penda sera entre autres, habilité à payer les créanciers et à répartir entre les associés le solde disponible.

Arrêt de Yup

Dans un message adressé à l’ensemble de ses collaborateurs le 1er mars 2022, Nicolas Pichou, le directeur général de la filiale camerounaise du groupe bancaire français Société Générale, annonçait la fin de l’aventure YUP. Il s’agit du service de mobile money lancé par ce groupe bancaire dès l’année 2017, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, en Guinée, au Ghana et à Madagascar.

« Bien chers collègues, il y a 5 ans, la Business Unit AFMO (Afrique et Moyen-Orient, NDLR), soucieuse de promouvoir l’inclusion financière, de faciliter l’accès à des moyens transactionnels et financiers innovants, en dématérialisant notamment les flux de paiement des entreprises, lançait un service de monnaie électronique et créait une entité dédiée YUP. Malgré tous les efforts consentis par les équipes YUP, dans les 7 géographies concernées, dont le Cameroun, pour développer nos parts de marchés et améliorer l’expérience, le service n’a pas réussi à créer un modèle viable et les perspectives de marché ne nous permettent pas d’envisager son maintien. Face à cette situation, le groupe Société Générale, en concertation avec l’ensemble des filiales locales de Société Générale, a pris la difficile décision d’arrêter toutes les activités de YUP dans l’ensemble des géographies où elle s’était déployée », expliquait alors le DG à ses collaborateurs.

Au moment de l’arrêt de ses activités dans le pays en 2022, seulement 22 332 comptes ouverts chez YUP Cameroun étaient actifs, représentant 3,35% sur un total de 689 071 ouverts, selon des données de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac). Ce qui signifie que plus de 96% des comptes ouverts n’étaient plus utilisés. Par ailleurs, au cours du mois de février 2022, le service YUP avait enregistré 163 867 transactions, pour un montant cumulé dépassant 11 milliards de FCFA. Ce qui est insignifiant dans un pays qui a enregistré en moyenne 133 millions de transactions mensuelles sur le Mobile Money en 2022, pour une moyenne en valeur de 1 434 milliards de FCFA par mois.