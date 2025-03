Cameroun : libération du sous-préfet d’Idabato Roland Ewane

L’autorité administrative recouvre sa liberté plus de cinq mois après son enlèvement à Idabato.

Le sous-préfet d’Idabato dans le département du Ndian région du Sud-Ouest, Roland Ewane, enlevé le 1er octobre 2024 et libre et entre les mains de l’armée camerounaise. Sa libération a été signalée le 17 mars 2025 en début de soirée. Les premières informations indiquent qu’après sa libération, il est sécurisé par les éléments du Bataillon d’intervention rapide au camp de Jaban avant d’être escorté à Buea, capitale régionale du Sud-Ouest.

Les première images publiées ce matin montre l’autorité administrative en forme, mais ayant perdu le poids. Il est entouré des forces de défense qui assurent sa sécurité et sa prise en charge. Pour le moment, aucune communication officielle n’est disponible sur sa libération, encore moins sur le procédé ayant conduit à sa remise en liberté. Après son enlèvement, ses ravisseurs ont demandé une rançon constituée des sommes exorbitantes ainsi que des biens en échange de sa libération.

Ils vont lui infliger des traitements inhumains et dégradants pour pousser sa famille et le pouvoir de Yaoundé à céder à leurs exigences. Dans un contexte des accusations d’abandon de l’autorité par l’Etat, le gouvernement va rassurer de tout faire pour préserver la vie du sous-préfet en captivité. Sa libération, malgré le temps que cela a pris, vient confirmer l’engagement du gouvernement. Il reste que l’on n’entend pas parler du responsable communal qui a été enlevé le même soir que le sous-préfet et qui était en captivité avec lui.