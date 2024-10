Cameroun-crise anglophone : le sous-préfet d’Idabato dans le Nord-Ouest enlevé

Ewane Roland, l’autorité administrative de cet arrondissement du Sud-Ouest, a été kidnappé aux alentours de 2 heures du 1er octobre 2024 selon des sources sécuritaires.

5 ans après le grand dialogue national, la zone anglophone au Cameroun continue d’être le théâtre des rapts. La nuit du 1er octobre 2024 a connu à 2heures du matin l’enlèvement de l’autorité administrative locale Ewane Roland.

Cet enlèvement survient alors que depuis plusieurs mois, les activités de piraterie sont en nette augmentation dans cette zone frontalière avec le Nigeria. En effet, des pirates, majoritairement originaires du Nigeria voisin, multiplient les incursions maritimes et les actes criminels, mettant en péril la sécurité des habitants dans cette zone.

Même si rien ne filtre sur l’identité de ces kidnappeurs, il faut souligner que cet enlèvement arrive non seulement au moment où un leader séparatiste a été arrêté en Norvège, et le 1er octobre 2024.

Une date symbolique, le jour où le “Southern Cameroon” est devenu indépendant et où la nation a célébré la réunification et la naissance de la République fédérale du Cameroun.

À propos de ce 1er octobre 1961, le Bâtonnier Akere Muna dit : « J’ai défilé ce jour-là et j’ai rejoint le reste de la nation enivré par le rêve d’un nouvel avenir plein d’espoir dans une nouvelle nation bilingue et fédérale. La promesse de se connaître et de protéger la nature fédérale de l’État a été inscrite dans la constitution. 63 ans plus tard, l’espérance donne lentement lieu au désespoir. Aujourd’hui, nous sommes hantés par les erreurs que nous avons commises dans le passé. Le sang a été versé et la volonté et les rêves d’un peuple ont été subvertis. Donc, en 2025, nous devons être prêts à nous battre pour l’âme de notre nation. Bonne fête de la réunification/indépendance ».