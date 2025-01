Cameroun : le sous-préfet d’Idabato enlevé demande l’aide urgente de Paul Atanga Nji

Roland Ewane envoie cet autre cri de détresse aux autorités camerounaises qui n’ont pas encore pu le mettre hors de danger.

Trois mois après son enlèvement, alors que l’opinion se pose des questions sur son état, le sous-préfet d’Idabato, Roland Ewane, fait encore signe de vie. Dans un enregistrement audio, l’autorité administrative assure qu’il est encore vivant. Mais les conditions de détention et les traitements inhumains ne favorisent pas de longs jours en sa faveur. Plus les jours passent, plus les ravisseurs sont impatients et pourraient les tuer, Ismaël Etonge et lui.

« Je fais cet enregistrement audio pour dire que nous sommes encore en vie. Je suis Ewane Roland, sous-préfet d’Idabato. S’il vous plaît faites ce que vous pouvez pour nous aider. Ma famille a pu lever quelques fonds. Nous sommes malades ici s’il vous plaît. Dites au gouverneur de transmettre ce message au ministre. Son Excellence M. Atanga Nji, aidez-nous. Ne nous laissez pas mourir entre les mains de ces personnes », crie-t-il.

L’autorité administrative est détenue depuis son enlèvement dans la nuit du 1er au 02 octobre 2024. Dans une vidéo récente partagée en ligne, il est vu ligoté et suspendu au bois. Il appelle à l’aide. Sa famille précise que les ravisseurs demandent une forte somme d’argent ainsi que des biens matériels en échange de sa libération.