Cameroun- projet Radisson Blu : le coût du projet augmente de 15 milliards F

Cette hausse s’explique par l’expansion de l’espace du projet, passant de 4 200 m2 à 9 000 m2, incluant une grande salle de fête et plus de 200 places de parking.

Initialement estimé entre 32 et 35 milliards de FCFA, ce montant a été réévalué à 50 milliards de FCFA, soit une hausse d’au moins 15 milliards de FCFA. Le chantier a été visité le 7 mars 2023, par Christopher J .Lamora, ambassadeur des États-Unis au Cameroun et Filippo Scammacca del Murgo, ambassadeur d’Italie au Cameroun. C’était en présence du maire de la commune de Yaoundé 2, Yannick Martial Ayissi Eloundou.

« Le projet a augmenté en termes d’espace. On est parti de 4 200 m2 à 9 000 m2. On aura une très grande salle de fête parce qu’on a constaté que Yaoundé n’a pas une grande salle de convention. On a aussi beaucoup plus de parking. Environ 200. Ce sera sans doute le plus grand espace parking de la cité capitale » a déclaré Alain Nouaga, Fondateur de l’entreprise BrightView Bethesda SA qui porte le projet de construction Radisson Serviced Apartment Yaoundé.

Alain Nouaga, promoteur de BrightView Bethesda (BVB), la société porteuse du projet, a déclaré que l’investissement actuel représente environ 24-25% du financement nécessaire, avec l’objectif d’atteindre 30% dans les prochains mois. La date prévue d’ouverture a été repoussée à mi-2026, un délai attribué à l’ampleur accrue du projet.

« Ce chantier est l’un des rares chantiers au Cameroun qui avance au pas qu’il faut. Ça veut dire qu’il n’y a pas de stop. On travaille très souvent de jour comme de nuit. Initialement, on comptait ouvrir en fin 2025. Mais avec les fondations des parkings qui ont été très compliquées, l’ouverture se fera probablement en 2026. On aura les appartements à vendre mais on ne vend pas encore. On commencera à le faire quand tout sera assuré. Parce que ce n’est pas bien de prendre l’argent des gens quand on n’est pas sûr à 100% que le projet sera fini à temps. Ça peut avoir un impact sur l’image du Cameroun » précise Alain Nouaga.

L’ouverture de cet établissement, initialement annoncée pour 2025 lors de la pose de la première pierre en octobre 2022, est désormais prévue pour 2026.