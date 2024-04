Sécurité maritime : des experts américains en mission d’évaluation au Port de Douala

La mission qui a débuté le 20 avril s’achève ce 26 avril 2024.

Ces experts américains, spécialisés dans la sécurité et la sûreté portuaire, séjournent au Port de Douala-Bonabéri depuis le 20 avril 2024. Ils y sont jusqu’au 26 année courante. Selon le PAD, l’objectif de la mission est de réévaluer la sécurité et la sûreté du Port et son arrimage aux exigences de la Certification ISPS (International Ship and Port Facility Security).

Ces experts ont été reçus en audience par le Directeur Général du PAD, Cyrus NGO’O. A l’occasion, les échanges ont porté sur la revue des recommandations données lors du dernier passage de ces experts. Par la suite, la délégation a visité les différentes installations du Port de Douala-Bonabéri, notamment le Terminal à Conteneurs, le Terminal Divers, Douala Port Security (DPS) et le Quai 52.

Selon le programme de la délégation, les conclusions de la mission seront présentées au ministère des Transports le 26 avril 2024 et conditionneront le renouvellement la Certification ISPS du Port de Douala-Bonabéri. La PAD souligne que la Certification ISPS est un élément essentiel du cadre international de sécurité maritime, et le maintien de cette certification est crucial pour le Port de Douala-Bonabéri, qui joue un rôle important dans l’économie camerounaise.

Actualités

Cette mission arrive au moment où une ligne ferroviaire s’ouvre entre le Cameroun et la Guinée-Equatoriale. Ce 26 avril s’effectue le voyage inaugural de la ligne fluvio-maritime professionnelle qui reliera désormais Malabo en Guinée Equatoriale à Douala au Cameroun. Le voyage retour est prévu deux jours plus tard, soit le 28 avril 2024.

Le transport des personnes et biens sur cette ligne sera assuré par la société équato-guinéenne Viteoca, via le navire M/V Dona Candida, qui vient d’obtenir son permis de navigation en eaux camerounaises auprès des autorités du pays.

L’annonce de l’ouverture de cette ligne de navigation maritime entre les deux pays a été faite par voie de presse par l’ambassadeur du Cameroun auprès de la Guinée Equatoriale, S.E. Désiré Jean-Claude Owono Menguele.