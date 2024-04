Cameroun : le groupe Noutchogouin inaugure une usine de 5 milliards de FCFA à Yaoundé

Cette infrastructure dédiée à la production des aliments pour animaux est dotée d’une capacité de production de 100 000 tonnes par an.

Le groupe NJS qui a repris l’an dernier l’intégralité des actifs du géant norvégien des engrais Yara, a inauguré le 24 avril à Olembe, à travers sa filiale Provenderie du Centre (PDC), une nouvelle usine de production d’aliments pour animaux, d’une capacité de 100.000 tonnes par an.

Le Groupe NJS a injecté près de 5 milliards de FCFA dans la construction de cette usine sur un terrain d’un hectare, dotée de 6 silos de 500 tonnes soit une capacité de stockage de 3 000 tonnes de maïs ainsi que de deux hangars de respectivement 2400m2 et 800m2.

Selon les porteurs de projet, l’usine en question servira le marché national et les pays limitrophes de la sous-région Cemac (Tchad, Gabon, Guinée Equatoriale, Centrafrique). Les aliments qui seront produits dans cette usine seront destinés aux animaux de tout âge, parmi lesquels les différentes gammes de poules pondeuses et de poulets de chair, porcs, bétail, petits ruminants, chevaux, lapins et poissons. Par ailleurs, l’usine produira des aliments destinés à la ferme parentale du Groupe, située à Obala, qui devrait consommer 600 à 700 tonnes par mois.

« Dans une période où l’Afrique centrale en particulier et le continent africain en général doivent de plus en plus compter sur eux-mêmes pour leur autosuffisance alimentaire, le Groupe NJS et le Cameroun sont en première ligne de cette révolution agricole. L’inauguration de l’usine d’Olembe, consécutive à de nombreux investissements de dimension inédite dans toute la région CEMAC, va également permettre à notre Groupe d’atteindre une complète autonomie dans nos activités pour les régions Centre, Sud et Est, dans le souci de toujours mieux servir nos clients sur tous les besoins de la chaîne de valeur agro industrielle » a déclaré Marcel Tchagongom, PCA du groupe NJS.

Le ministre camerounais de l’agriculture qui a présidé la cérémonie de cette inauguration a mentionné l’importance d’un tel investissement. « Cette importante usine permet de développer des secteurs de notre économie susceptibles de réduire nos importations, de moderniser nos moyens de production et de contribuer à la transformation accrue de nos produits agricoles. Elle participe ainsi à la réalisation de la révolution agricole, prônée par le président de la République », a déclaré Dr Taîga.