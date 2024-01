Cameroun-sécurité alimentaire : la France met plus de 10 milliards F dans le projet Secal

Le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire dans les Territoires Ruraux du Cameroun (SECAL) a été lancé par le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Paul TASONG et l’Ambassadeur de France au Cameroun, S.E Thierry Marchand à Yaoundé.

Financé à hauteur de 10,5 milliards de FCFA par l’Agence Française de Développement à travers les fonds de réserve du troisième Contrat de Désendettement et de Développement, le Projet SECAL est l’une des réponses aux crises sécuritaires et tensions inflationnistes induites par les conséquences de la pandémie du Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, qui ont fortement érodé les acquis de certaines actions menées par le Gouvernement dans la lutte contre l’insécurité alimentaire au Cameroun selon leministère de l’Economie. Ses interventions ont pour objectif, d’accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre réussie de la Stratégie de Développement du Secteur Rural adossée à la SND30. Il a été lancé le 15 décembre 2023 à Yaoundé.

L’exécution de cet important projet qui s’étalera sur la période 2024-2026, devra s’appuyer sur les trois programmes et projets publics existants, à savoir ACEFA, AFOP et TRANSFAGRI. Cette mise en commun « vise à renforcer la cohérence des interventions sur le terrain et à obtenir un effet de levier plus important dans le cadre de la réponse aux problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle», a indiqué le Ministre délégué auprès du MINEPAT.

Il s’agit à travers ce nouveau projet, de contribuer durablement à la création d’emplois, à la croissance inclusive et à la sécurité alimentaire du pays. Ceci, à travers l’amélioration de l’écosystème des entreprises rurales identifiées dans les différents bassins de production. Sa mise en œuvre permettra entre autres : de renforcer la productivité et la production des produits agricoles et agroalimentaires en milieu rural ; d’améliorer l’offre des services financiers adaptée aux entrepreneurs ruraux ; de soutenir la résilience des systèmes alimentaires et nutritionnels en milieu rural ; et de renforcer la disponibilité et l’accessibilité des produits agricoles, ainsi que le dispositif de stockage et de commercialisation desdits produits en milieu rural.