Cameroun-violences en milieu scolaire : le Minesec veut faire appliquer les sanctions

Le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, a tenu à rappeler les dispositions des textes qui sanctionnent des actes de violence.

Le gouvernement entend actionner les leviers de la répression en cas de commission d’actes de violence en milieu scolaire. Le ministre des Enseignements secondaires veut associer à la sensibilisation, l’application des sanctions prévues dans les lois et règlements régissant l’éducation ou les rapports entre personnes en général au Cameroun.

Il s’agit par exemple de la loi du 04 avril 1998 portant organisation de l’éducation au Cameroun. Son article 35 interdit « les sévices corporels et toutes autres formes de violence, les discriminations de toute nature, la vente, la distribution et la consommation des boissons alcooliques, du tabac et de la drogue ». La loi pénale applicable au Cameroun prévoit et punit certains de ces actes.

Le ministre Pauline Nalova Lyonga a fait le rappel des dispositions et des contenus des différentes circulaires ministérielles le mardi 09 janvier 2024. C’était lors d’une descente au lycée technique bilingue de Nsam à Yaoundé. Lundi, veille de sa descente, une altercation a opposé quelques élèves. Ces derniers ont fait usage des armes blanches dans l’enceinte de l’établissement.

Pour rappeler ces élèves à l’ordre, le ministre s’est adressé à eux et à tous les autres, ainsi qu’au corps enseignant. Le membre du gouvernement, après avoir présenté les dangers liés aux violences en milieu scolaire, a prévenu les élèves et enseignants qu’ils s’exposent aux sanctions pénales en commettant des actes de violence au sein des lycées et collèges.

Durant ces dernières années, la récurrence de tels actes a entrainé des conséquences dont quelques décès et de nombreux cas d’élèves ou enseignants blessés. Le gouvernement a lancé une lutte contre le phénomène en associant les services de la police. D’autres mesures comme des fouilles permanentes et la pose des caméras de surveillance au sein et autour des établissements ont été prises. Mais les actes de violence persistent en milieu scolaire.