Carrière : L’Ivoirien Yao Kouassi, nouveau Directeur Général de Vista Bank Group

Senior adviser au sein de Vista Group Holding depuis novembre 2023 Yao Kouassi est nommé Directeur Général du Groupe.

Le Conseil d’administration de Vista Group Holding, groupe bancaire Burkinabé détenu par Simon Tiemtore vient d’annoncer la nomination de Yao Kouassi, au poste de Directeur Général.

Yao Kouassi, reconnu comme un banquier de classe exceptionnelle, porte en lui une riche expérience acquise au sein du Groupe BNP Paribas. Ayant occupé divers postes de responsabilités dans les filiales de la BICIAB, de la BICICI, et de BICI BOURSE, son parcours professionnel est jalonné de succès et d’expertise. Avant de rejoindre le secteur bancaire, M. Kouassi a également servi au Ministère de l’Economie et des Finances de la Côte d’Ivoire, une expérience qui a enrichi sa compréhension des enjeux économiques nationaux.

Le nouveau directeur a rejoint la direction générale de Vista Group Holding le 1er novembre 2023 en tant que Senior Advisor.

Dans sa politique d’expansion, le groupe Vista Bank est engagé dans la densification de son réseau bancaire. Le groupe bancaire Burkinabé a signé le 7 décembre 2023, deux accords avec le groupe Société Générale (SG) pour le rachat de l’intégralité de ses parts dans SG Burkina Faso et Banco Société Générale Moçambique, détenues respectivement à hauteur de 52,6 %, et 65 %. Ces 2 acquisitions viennent renforcer son ambition d’expansion sur le marché africain, mais surtout compenser sa mise à l’écart de SG Congo qui lui avait pourtant été promise.

Le groupe Vista est une société holding de services financiers dont l’objectif est de devenir un établissement financier panafricain de classe mondiale et de participer à l’inclusion financière en Afrique.