Célébration en littérature de la relation Cameroun-États-Unis

L’Ambassadeur plénipotentiaire Pierre Ndzengue a dédicacé en fin d’année dernière son deuxième ouvrage, « Le Cameroun et les Etats-Unis d’Amérique : l’histoire des relations diplomatiques de 1960 à 2021 et la nécessité d’une nouvelle génération diplomatique camerounaise ».

La présentation du nouveau livre de S.E. Pierre Ndzengue a eu lieu dans l’amphithéâtre de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC). La cérémonie s’est déroulée en présence d’un grand nombre de diplomates et d’universitaires.

L’auteur du livre « Le couple Cameroun – Etats Unis d’Amérique : Histoire des relations diplomatiques de 1960 à 2021 et nécessité d’une nouvelle ingénierie diplomatique du Cameroun » : Histoire des relations diplomatiques de 1960 à 2021 et nécessité d’une nouvelle ingénierie diplomatique du Cameroun » a voulu écrire un livre pour commémorer les relations diplomatiques entre le Cameroun et les Etats-Unis. L’ouvrage, préfacé par le Pr Jean Emmanuel Pondi et publié par la maison d’édition, l’Ifrikiya, a pour principal objectif de reconstituer les relations entre le Cameroun et les Etats-Unis sur plus de 60 ans.

Pierre Ndzengue a consacré près de 20 ans à la recherche sur les relations entre le Cameroun et les US. Son livre retrace ainsi les différentes étapes de ces relations. Il explique par exemple que les États-Unis d’Amérique ont été l’un des premiers compagnons du Cameroun indépendant. Le premier accord de coopération entre les deux pays a été signé le 25 mai 1961. Quelques mois plus tard, le président du jeune Etat (Ahmadou Ahidjo) effectuait sa première visite au pays de l’oncle Sam.

L’auteur qui est actuellement ambassadeur du Cameroun au Japon a également voulu rappeler aux Camerounais la longue et riche relation entre les deux pays.