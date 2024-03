Connectivité : Elon Musk a du mal à installer starlink en Afrique

Son arrivée sur le continent a été présentée comme une solution aux multiples problèmes de connexion internet que rencontrent les usagers.

L’Afrique n’accueille pas très favorablement les ambitions d’Elon Musk d’installer « son internet » sur le continent. En effet, le patron de X (Ex-Twitter) se heurte a beaucoup de réticences et d’interdiction dans plusieurs pays en Afrique.

Le 19 mars 2024, l’Autorité de régulation des télécommunications de la Côte d’Ivoire (ARTCI) a publié un communiqué rappelant aux usagers de télécoms du pays que Starlink n’est pas autorisé à commercialiser ses services Internet dans le pays. La commercialisation et l’utilisation des kits (antennes) Starlink sur l’ensemble du territoire ivoirien est donc illégal, d’après le régulateur télécoms.

Même son de cloque au Mali, qui n’accepte pas la commercialisation et l’utilisation du terminal internet Starlink d’Elon Musk sur son territoire. Dans le communiqué final du Conseil des ministres du mercredi 20 mars 2024, le gouvernement a annoncé l’interdiction de Starlink. Des mesures seront également prises pour démanteler tous les kits déjà installés dans le pays.

En effet, Les autorités dénoncent « la commercialisation incontrôlée et illicite des équipements de transmission et de communication dénommés KIT STARLINK par certains opérateurs économiques et fournisseurs d’Accès Internet ».

L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo (ARPTC) a pris une mesure radicale en interdisant la commercialisation et l’utilisation des kits (antennes) Starlink sur l’ensemble du territoire de la RD Congo. Cette décision, annoncée dans un communiqué officiel par le président de l’ARPTC, Christian Katende, vise à mettre un terme à une pratique croissante d’utilisation des kits Starlink sans autorisation officielle.

Selon le communiqué, Starlink n’a obtenu aucun titre d’exploitation lui permettant d’offrir ses services de connexion Internet en RD Congo, et les kits Starlink ne sont pas encore homologués dans le pays.

Cependant, de sources concordantes, la société d’Elon Musk a déjà signé des partenariats avec des pays comme le Rwanda, le Bénin, le Kenya et même le Nigéria. Dans les autres pays, il doit attendre d’avoir les autorisations adéquates pour s’installer, c’est du moins ce que semblent dire les régulateurs des pays suscités.