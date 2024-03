Financement : Toomas Orav, nouveau représentant résident du FMI au Cameroun

L’Estonien vient remplacer à ce poste Nicholas Staines, arrivé au Cameroun en 2021, et dont le mandat de 3 ans est achevé.

L’économiste estonien prendra officiellement ses fonctions à Yaoundé, la capitale politique du pays, en juin 2024 pour un mandat de trois ans.

Entre autres, Toomas Orav devra durant les trois années mener diverses activités d’information pour promouvoir une meilleure compréhension du travail du FMI et des questions macroéconomiques. Aussi, faciliter les réformes économiques déjà engagées par ses prédécesseurs.

Originaire d’Estonie, Toomas Orav, est un produit du FMI. Ses 14 années d’expérience au sein du Fonds laissent paraître qu’il connaît le continent. Il a notamment passé plus de neuf années au département Afrique de l’institution, avec un regard particulier sur la Guinée Équatoriale, le Gabon et le Cameroun. Dans le cadre de ses activités, il contribue notamment à la validation du rapport relatif aux « Questions générales sur le Cameroun » en 2015. Il s’agit d’un document de base à travers lequel le FMI a recommandé au gouvernement camerounais la nécessité de supprimer le système de subvention des produits pétroliers.

Il faut noter que le FMI est un partenaire stratégique du Cameroun qui accompagne le pays au plan technique et financier dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. Actuellement, le Cameroun conduit avec cette institution de Bretton Woods, un Programme Economique et Financier appuyé par la Facilité élargie de crédit et le Mécanisme élargi de crédit, couvrant la période 2021-2024. La cinquième revue de ce Programme a eu lieu en octobre-novembre 2023 et ses conclusions ont été approuvées par le Conseil d’Administration du Fonds. Ce qui a permis au Cameroun de bénéficier d’importants concours financiers, soit 72,7 millions de dollars US, portant ainsi le total des concours financiers du PEF 2021-2024 à 566,3 millions de dollars US.