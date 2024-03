Fintech : MTN va lancer des cartes pour ses clients mobile money

Selon le communiqué de presse les cartes virtuelles et physiques permettront aux commerçants utilisant la plateforme MoMo d’accepter les paiements par carte de manière transparente, renforçant ainsi les services et les capacités de transfert d’argent transfrontalier instantané de la fintech.

MTN Group prévoit de lancer des cartes de paiement virtuelles et physiques à l’usage de ses clients Mobile Money (MoMo) sur 13 marchés en Afrique : le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’eSwatini, le Ghana, le Liberia, le Nigeria, le Congo, la Guinée, le Rwanda, l’Afrique du Sud, l’Ouganda et la Zambie. C’est ce que l’on retient d’un accord de partenariat avec le fournisseur de solutions de paiement MasterCard. Le nombre total d’abonnés de MTN s’élève actuellement à 290 millions.

Cette annonce arrive peu après Mastercard relevé dans un communiqué du mardi 6 février 2024, avoir conclu un accord définitif pour investir 200 millions de dollars dans MTN Group Fintech afin d’acquérir la veille une participation minoritaire de 3.8 %.

À propos du partenariat, « nous sommes impatients de travailler avec Mastercard en tant que partenaire qui s’engage également à faciliter l’accès d’un plus grand nombre de personnes et d’entreprises grâce à la collaboration sur les meilleures applications de leur catégorie, des expériences utilisateur supérieures, des transactions sécurisées, des transferts de fonds sécurisés, de nouveaux cas d’utilisation et des solutions étendues« , a noté Serigne Dioum, PDG du groupe MTN Fintech.

En mémoire, MTN Group comptait 63,5 millions d’abonnés aux services d’argent mobile au 30 septembre 2023. Au cours des neuf premiers mois de l’année financière 2023, la plateforme MoMo a enregistré 12,7 milliards de transactions d’une valeur totale de 203,7 milliards $.