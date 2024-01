La 14ème journée de la MTN Elite 2 programmée ce 10 janvier

C’est une note signée par le secrétaire général du Conseil Transitoire du Football Professionnel (CFTP) qui présente les différentes affiches.

Un mercredi aux allures de football. C’est ce qui attend les amateurs de football le 10 janvier au Cameroun. Le lever de rideau aura lieu à 13H avec la réception par Foncha street au stade de Bambili de Racing FC de Bafoussam. Au même moment, au Stade de la Réunification, Aigle Royal du Moungo affrontera Tonnerre Kalara Club, tandis qu’à Yaoundé, à 13h30, FC Yaoundé II sera opposé à Renaissance de Ngoumou au Stade Annexe A d’Olembe.

Le Stade Annexe 1 de l’Omnisport à Yaoundé accueillera la rencontre Dragon de Yaoundé vs Djiko FC de Bandjoun (13h30) et Eding Sport FC vs Panthère Sportive du Ndé (15h30). BAFMENG United recevra de son côté Unisport du Haut Nkam, tandis que ISOHSA de Limbe se rendra sur les installations d’AS FAP de Yaoundé. Rangers de Bafut tentera d’arracher les trois points de la journée devant Léopard Sportif de Douala. Le match va se jouer à au stade de Bambili à Bamenda.