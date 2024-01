La CAN 2023 : le top 3 des équipes candidates à la victoire

Compétition de football opposant les meilleures équipes africaines, la Coupe d’Afrique des Nations, en abrégé CAN, a vu le jour en 1957.

Sa 34ème édition, qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire, compte des équipes très talentueuses qui ne rêvent que de la remporter. Tour d’horizon dans cet article sur ses principaux favoris !

Le Maroc

Premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales d’une coupe du monde, le Maroc est considéré par de nombreux observateurs comme le futur gagnant de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. En effet, après avoir fait rêver tout un continent à la dernière édition de la Coupe du Monde, de nombreuses personnes attendent d’elle qu’elle remporte la CAN 2023 d’autant plus que son dernier succès dans cette compétition remonte à 1976.

D’autre part, il faut aussi préciser que les attentes suscitées par l’équipe du Maroc viennent également du fait qu’elle dispose d’une équipe solide capable de rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Ses joueurs les plus connus sont Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Yassine Bounou ou encore Youssef En-Nesyri. Ils évoluent pour la plupart d’entre eux dans de grands clubs, ce qui fait encore plus du Maroc, l’un des grands favoris de la CAN 2023.

Le Sénégal

Autre grand favori de la CAN 2023, le Sénégal est le vainqueur de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Il a pour ambition de conserver son titre et peut compter pour cela sur des joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy ou encore sur Lamine Camara qui a été élu par la CAF comme meilleur jeune joueur africain.

Ainsi, il apparaît clairement que le Sénégal dispose de tous les joueurs qui lui permettront d’atteindre cet objectif qui est d’ailleurs un challenge très difficile à relever. En effet, depuis la création de la CAN en 1957, seules trois équipes (Égypte, Ghana, Cameroun) sont parvenues à la remporter au moins deux fois de suite. Il ne reste donc qu’au Sénégal de se donner les moyens de sa politique pour atteindre le but qu’il s’est fixé.

La Côte d’Ivoire

De Serge Aurier à Franck Kessié en passant par Sébastien Haller ou encore Seko Fofana, la Côte d’Ivoire possède aussi des joueurs de qualité qui ambitionnent d’offrir la CAN 2023 à leurs concitoyens. En effet, puisque la Côte d’Ivoire est le pays organisateur de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, les joueurs qui la composent ne veulent surtout pas réaliser un parcours qui décevra le peuple ivoirien. Ils comptent donc tout mettre en œuvre ou se donner à 100 % lors de chaque rencontre pour remporter la CAN 2023. Ce qui promet de très beaux spectacles, mais également de très belles batailles entre la Côte d’Ivoire et les équipes qui souhaitent écrire ou réécrire leur nom au palmarès de cette compétition.