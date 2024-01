La crème de la musique africaine chante l’hymne de la CAN

Magic System, Mohamed Ramadan et Yemi Alade accordent leur violon pour faire danser l’Afrique sous le titre : Akwaba (manière commune des ivoiriens de dire bienvenue).

Afin de donner une texture musicale à la hauteur de la grand-messe du football africain, la CAF a jeté son dévolu sur le label Universal music Africa. Plus particulièrement, sur ces artistes qui font la fierté du continent. Et trois pays ont eu la part belle du gâteau. Magic System de la Côte d’Ivoire, Mohamed Ramadan de la Tunisie et Yemi Alade du Nigeria.

Sous la houlette de la Confédération africaine de football, avec la contribution du Cocan, ils ont produit l’EP de la 34e édition de la CAN en collaboration avec d’autres artistes. L’album qui contient six titres sera exécuté dans les stades qui vont abriter les rencontres de la CAN avant et après les matchs.

Ces titres rendent hommage à la diversité culturelle du continent et particulièrement à celle de la terre des éléphants. Un véritable cocktail de rythmes et de mélodies qui vient peindre l’hospitalité, la passion et la célébration.

Pour se joindre à la fête, Didi B, Roseline LAYO, Serge Beynaud, Kerozen, Cysoul, Vegedream, Ayanne, Kaaris, Josey, y ont déposé leur voix afin de faire vibrer l’Afrique du 13 janvier au 11 février 2024.