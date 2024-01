Le Cameroun seul pays sur 120 à adopter le Statut national de l’étudiant entrepreneur

Le ministre d’Etat ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo a donné le 29 janvier 2024 à Yaoundé, le coup d’envoi de l’atelier ‘Employabilité et Entrepreneuriat’’

Ces travaux organisés en prélude au 2ème comité de pilotage du Programme ENTREPRENDRE, qui s’ouvre le mardi 30 janvier, sont placés sous le thème « Dynamique de la problématique entrepreneuriale au sein de l’université et employabilité ». Ont pris part à la cérémonie l’ouverture, les recteurs et directeurs généraux d’établissements publics et privés d’enseignement supérieur, les chefs d’entreprises publiques et privées, et les acteurs de la société civile.

Le projet ‘’Employabilité et Entrepreneuriat’’ est inscrit dans le programme « Entreprendre ». Une initiative de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) pour promouvoir la culture entrepreneuriale au sein des établissements d’enseignement. « Il s’agit d’un statut qui permet à l’étudiant d’évoluer vers le monde de l’entrepreneuriat tout en continuant ses études. »

Les parties prenantes discutent de l’actualisation de l’offre de formation, l’insertion professionnelle des diplômés et l’implication des institutions membres de l’AUF dans le développement global des sociétés, l’ouverture des établissements d’ESR sur leur environnement, la responsabilité sociale.

Ayant effectué le déplacement du Canada pour prendre part aux travaux, le recteur de l’Agence, Pr Slim Khalbous note que : « C’est une réunion qui confirme l’engagement indispensable et stratégique du Cameroun dans le développement d’une université entrepreneuriale, d’une université ouverte sur son environnement innovante et moderne ». Il ajoute que, le Cameroun fait partie des pays qui ont en part, porté l’idée du statut national de l’étudiant entrepreneur.

Il s’agit ici, d’un statut qui permet à l’étudiant d’évoluer vers le monde de l’entreprise tout en continuant ses études. « C’est une innovation pédagogique », déclare le recteur de l’AUF.

Ce statut nécessite une mise en place de tout un processus d’accompagnement, de création de formation. Et le Cameroun est en phase de faire. Avec la Loi N°2023/007 du 25 juillet 2023 portant orientation de l’Enseignement Supérieur au Cameroun. Il est le seul pays à avoir inscrit dans une loi d’orientation de l’enseignement supérieur le statut d’étudiant entrepreneur. « C’est une avancée majeure.», Pour Slim Khalbous, le Cameroun est en avance sur d’autres pays. L’Agence universitaire de la francophonie (AUF) est installée dans 120 pays.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo fait savoir que ces dispositions ont été adoptées afin que, l’université camerounaise s’oriente de plus en plus vers l’autofinancement. Pour lui, il est nécessaire que les étudiants des universités deviennent proactifs au niveau de l’entrepreneuriat. Car les dispositions juridiques, logistiques et sociales ont d’ores et déjà été mises en place pour l’envol des apprenants. Parce que l’important aujourd’hui ce n’est pas « que sais-je » mais « que sais-je faire », souligne le ministre. Il exhorte les étudiants à développer des potentiels pour devenir des créateurs de richesses et d’emplois.