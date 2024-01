Nécrologie : Pr Joseph Owona, acteur du football

Décédé le 06 janvier 2024 en France à 78ans, le Pr Joseph Owona de son vivant était au délà des amphithéâtres un homme également de sport. Entre 1997 et 2000 par exemple, il a officié au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports. Un passage qui a été couronné avec la victoire des Lions indomptables de la CAN 2000 au Nigéria.

Puis, il revient aux affaires mais cette fois-ci du côté de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) entre 2013 et 2015 comme président du comité de normalisation de l’instance. Son passage va connaître une participation du Cameroun au Mondial 2014 au Brésil et à la CAN 2015 en Guinée Equatorial. C’est à sa suite que la Fécafoot sera dirigée par Tombi A Roko Sidiki qui remportera la CAN 2017 au Gabon.