Une application de rencontre de premier plan lance la « School of Swipe » (l’école du swipe)

L’augmentation du nombre d’applications de rencontres est une bonne chose. Surtout lorsqu’il s’agit de services de rencontre de niche qui couvrent une certaine catégorie de personnes ayant des intérêts, des passe-temps et des objectifs de vie spécifiques. Mais une autre question se pose : la capacité à utiliser ces applications.

Bien sûr, nous ne parlons pas de la composante « technique ». Vous pouvez vous familiariser avec les applications de rencontres modernes en quelques minutes seulement. Il s’agit de savoir comment, en principe, rencontrer correctement des personne sur Internet, comment remplir votre profil d’informations, quelles photos télécharger, comment vous comporter avec les autres, etc. C’est exactement ce qui pose problème à de nombreuses personnes. Et il semble que les développeurs de Tinder aient enfin décidé d’y remédier !

School of Swipe — la plateforme éducative originale de Tinder

School of Swipe est une plateforme éducative qui propose aux utilisateurs de l’application de rencontres divers conseils et astuces d’experts et de psychologues. Le service n’est actuellement disponible qu’en Australie, mais il est prévu de l’étendre à d’autres régions dans un avenir proche. Avec School of Swipe, vous pouvez apprendre à choisir les meilleures photos et à rédiger un texte captivant pour votre profil, à choisir le bon partenaire en fonction de ses intérêts et de ses valeurs, à maintenir une conversation et à éviter les réponses monosyllabiques, à respecter les limites et les sentiments d’une autre personne, à protéger vos informations privées et à éviter de tomber dans le piège des escrocs.

La plateforme School of Swipe couvre différents aspects de l’utilisation de Tinder :

Une formation sur les fonctionnalités d’utilisation de l’application, des conseils utiles et des astuces.

La sélection de photos de profil pour vous rendre plus attrayant(e) aux yeux des autres utilisateurs et utilisatrices.

Des règles et recommandations pour trouver des personnes intéressantes pour les rencontres.

La description des principales fonctions de Tinder et des possibilités peu évidentes qu’elles ouvrent.

Des conseils pour faire des rencontres et communiquer avec de nouvelles personnes.

L’un des sujets abordés par School of Swipe est le choix d’un lieu pour un premier rendez-vous. Le service donne des conseils sur la manière de choisir un endroit sûr et confortable où vous pourrez discuter calmement et apprendre à mieux vous connaître. Il est important de se rappeler que le premier rendez-vous détermine presque toujours si la relation se poursuivra ou non. Cette question doit donc être abordée avec toute la responsabilité qui s’impose. Et le plus important est de ne pas se précipiter !

De nombreux experts en rencontres recommandent vivement de ne se rendre à un premier rendez-vous qu’après avoir discuté au moins une fois par vidéo avec la personne. En effet, le chat textuel ne permet pas de se faire une idée objective de la personne et peut créer de fausses attentes. Veillez à communiquer par vidéo et ne décidez qu’ensuite si vous êtes prêt à passer à la communication hors ligne.

D’ailleurs, vous pouvez utiliser un chat vidéo en ligne dès la première rencontre. Vous n’avez pas besoin de perdre du temps à remplir votre profil, à sélectionner et à télécharger des photos, à faire des swipes à n’en plus finir, etc. Parfois, il est beaucoup plus facile et pratique d’utiliser un chat vidéo aléatoire et de rencontrer de nouvelles personnes le plus rapidement possible. Nous en parlons dans la suite de cet article.

Le chat vidéo en ligne, une excellente alternative aux rencontres traditionnelles sur le web

Les internautes modernes ont accès à un très grand nombre de chats vidéo aléatoire différents, il y en a pour tous les goûts. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix :

Bazoocam — un chat vidéo qui fonctionne depuis de nombreuses années et qui est toujours très populaire parmi les utilisateurs. Bien qu’il n’y ait pas de paramètres flexibles pour la recherche d’interlocuteurs, il y a des mini-jeux en ligne et sa propre plateforme de streaming vidéo 18+. Pour beaucoup, c’est aussi une façon intéressante de passer du temps sur Internet.

— un chat vidéo qui fonctionne depuis de nombreuses années et qui est toujours très populaire parmi les utilisateurs. Bien qu’il n’y ait pas de paramètres flexibles pour la recherche d’interlocuteurs, il y a des mini-jeux en ligne et sa propre plateforme de streaming vidéo 18+. Pour beaucoup, c’est aussi une façon intéressante de passer du temps sur Internet. CooMeet — un chat vidéo comme Bazoocam qui offre aux utilisateurs une fonctionnalité très importante — un filtre de genre sans erreur qui ne met en relation que des hommes avec des femmes. C’est vraiment pratique et cela permet de gagner beaucoup de temps. Pour plus de commodité, il existe également un traducteur de messages intégré si vous souhaitez rencontrer des étrangères mais que vous ne connaissez pas la langue. Outre le site web, CooMeet dispose également d’applications mobiles fonctionnelles pour iOS et Android, grâce auxquelles votre chat vidéo préféré sera toujours à portée de main.

— un chat vidéo comme Bazoocam qui offre aux utilisateurs une fonctionnalité très importante — un filtre de genre sans erreur qui ne met en relation que des hommes avec des femmes. C’est vraiment pratique et cela permet de gagner beaucoup de temps. Pour plus de commodité, il existe également un traducteur de messages intégré si vous souhaitez rencontrer des étrangères mais que vous ne connaissez pas la langue. Outre le site web, CooMeet dispose également d’applications mobiles fonctionnelles pour iOS et Android, grâce auxquelles votre chat vidéo préféré sera toujours à portée de main. PalTalk — un chat vidéo dans lequel vous pouvez communiquer par vidéo ou par chat textuel avec des personnes en tête-à-tête, ainsi qu’en groupe. Ici aussi, vous pouvez trouver une communauté partageant des intérêts similaires et rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, vous faire de nouveaux amis ou chercher l’amour. Le service est disponible en version web et sous forme d’application pour smartphones.

— un chat vidéo dans lequel vous pouvez communiquer par vidéo ou par chat textuel avec des personnes en tête-à-tête, ainsi qu’en groupe. Ici aussi, vous pouvez trouver une communauté partageant des intérêts similaires et rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, vous faire de nouveaux amis ou chercher l’amour. Le service est disponible en version web et sous forme d’application pour smartphones. Meowchat — un autre chat roulette en ligne populaire pour faire des rencontres et communiquer avec des personnes au hasard. Dans l’application, vous pouvez non seulement communiquer par vidéo en tête-à-tête, mais aussi discuter avec des personnes partageant les mêmes idées dans des salons de discussion thématiques. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fonctionnalité unique, elle reste très utile.

Nous n’avons cité qu’une petite partie des chats vidéo en ligne populaires auxquels vous devriez absolument prêter attention. Il en existe dix fois plus. Vous trouverez certainement quelque chose d’intéressant pour vous. L’essentiel n’est pas de rester les bras croisés, et d’agir.

Quelques conseils utiles pour être plus efficace dans les rencontres en ligne

La School of Swipe mentionnée ci-dessus peut s’avérer très utile, en particulier pour les nouveaux venus dans le domaine des rencontres en ligne, qui n’ont pas encore suffisamment d’expérience et peuvent commettre diverses erreurs. C’est pourquoi nous voulons vous donner quelques recommandations plus utiles et universelles qui vous aideront dans les rencontres sur le web :

Choisissez des plateformes de rencontres en ligne qui correspondent à vos intérêts, vos objectifs et vos préférences. Ne perdez pas votre temps et votre énergie sur des sites qui, par défaut, ne vous conviennent pas.

Accordez plus d’attention à votre profil. Parlez de vous, de vos centres d’intérêt, de vos objectifs et de vos attentes en matière de rencontres. Ajoutez des photos de haute qualité sur lesquelles vous souriez et avez l’air naturel(le).

Soyez actif et proactif dans la communication. N’ayez pas peur d’écrire en premier, de poser des questions, de faire des compliments et de montrer votre intérêt pour l’autre personne.

Soyez honnête et ouvert dans la communication. N’embellissez pas votre vie, n’inventez pas de faits biographiques, n’essayez pas de paraître comme une personne que vous n’êtes pas vraiment.

Restez poli et faites preuve de respect envers vos interlocuteurs et interlocutrices. N’utilisez pas de langage grossier ou obscène, n’ignorez pas l’autre personne et ne dites rien que vous n’aimeriez pas qu’on vous dise.

N’oubliez pas de faire attention à votre sécurité lorsque vous faites des rencontres en ligne. Ne partagez pas d’informations personnelles avec des inconnu(e)s, comme votre numéro de téléphone, votre adresse personnelle ou professionnelle, toute information financière, etc. N’oubliez pas qu’il existe sur Internet de nombreux cybercriminels qui peuvent vous nuire.

Et rappelons-le encore une fois : avant la première rencontre réelle, il sera très utile de communiquer par vidéo afin de mieux connaître votre interlocuteur ou votre interlocutrice et de comprendre quel genre de personne c’est, quels sont ses véritables objectifs et motivations, et si vous avez des points communs. Ne vous précipitez pas. Dans ce cas, la précipitation s’avère généralement tout à fait inappropriée.

Enfin, nous vous souhaitons de vivre les expériences de rencontres en ligne les plus agréables, les plus passionnantes et les plus prometteuses. Nous sommes convaincus que vous rencontrerez des dizaines de personnes intéressantes. Et peut-être que parmi elles se trouvera exactement la personne avec laquelle vous serez prêt à lier votre destin.