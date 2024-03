Zambo Anguissa raconte ses débuts dans le football au Cameroun

Il est aujourd’hui l’un des joueurs clés de l’équipe nationale. Zambo Anguissa, capitaine des Lions Indomptables lors de la Coupe d’Afrique des Nations suite à la blessure d’Aboubakar Vincent, ne serait peut-être pas devenu le joueur qu’il est aujourd’hui s’il n’avait pas fait certaines rencontres dans sa vie, comme il l’explique lui-même :

« Je cherche les mots… parce que je ne pourrais pas parler de ma carrière dans le football sans évoquer l’AS Fortuna. Parce que le président, Roger Noah… d’une certaine manière, tout a commencé avec lui. Je l’ai rencontré par l’intermédiaire d’un homme aujourd’hui décédé, Dieu ait son âme, qui s’appelle M. Abesolo, et nous devons nous souvenir de cet homme parce qu’il a vraiment compté pour moi. Je dois souligner à quel point il a compté pour moi et continue de compter pour moi. C’est grâce à lui que j’ai rencontré coach Roger Noah, le président de l’AS Fortuna. Et si je parle de lui, c’est parce qu’il a insisté pour que je participe au tournoi du G8, organisé par l’agent Maxime Nana. Je n’aurais pas accepté sans M. Roger Noah. Je n’allais pas le faire. C’est vraiment un coup de chance que j’y sois allé. J’allais participer aux essais de l’équipe nationale de jeunes, à l’époque, et il m’a dit : « Non, n’y va pas. Tu dois aller faire des essais pour le tournoi du G8. » Le tournoi avait déjà commencé depuis deux jours et durait trois jours. J’y suis donc allé et je ne me suis pas très bien débrouillé. Mais finalement, ils m’ont fait signer. J’ai gagné le titre de meilleur joueur du tournoi ».