Crédit agricole : Proparco accorde une ligne de garantie de 1,3 milliard de F à Advans Cameroun

La cérémonie de signature s’est déroulée le 26 janvier 2024 à Douala, en présence de Thierry Marchand, Ambassadeur de France au Cameroun, de Mehdi Tanani, Directeur régional Afrique centrale de Proparco et de Sandrine Ziwa, Directrice générale adjointe d’Advans Cameroun.

Concrètement, Proparco, filiale de l’Agence française de développement (AFD), dédiée au secteur privé, a accordé à Advans Cameroun une garantie de portefeuille ARIZ TPE à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA (soit l’équivalent de 2 millions d’euros).

Elle permettra aux deux partenaires de partager les risques liés à l’activité de crédit. Cette garantie s’inscrit dans le cadre d’une relation partenariale de longue date entre l’institution de microfinance et Proparco. Elle permettra à Advans Cameroun de renforcer son action auprès des plus petites entreprises et des exploitations agricoles camerounaises.

La garantie de portefeuille ARIZ TPE proposée par Proparco à Advans Cameroun intervient dans la continuité de la relation partenariale solide établie entre les deux entités depuis 2010, dont témoignent les cinq garanties accordées par Proparco à Advans Cameroun.

Cette nouvelle garantie ARIZ TPE prend la forme d’une sous-participation en risque couvrant 80 % d’un portefeuille de prêts total de 1,6 milliard de FCFA (2,5 millions d’euros), à déployer sur tout le territoire camerounais.

Elle vise notamment à accompagner Advans Cameroun dans le développement de son activité de crédit dans les zones rurales du pays et tout particulièrement auprès du secteur agricole, via l’appui aux petits exploitants agricoles. Pour Advans Cameroun et Proparco, l’inclusion financière des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et l’amélioration des capacités locales de production constituent des priorités.

« Nous sommes ravis de pouvoir mettre en place cette garantie de portefeuille ARIZ TPE auprès de notre partenaire Advans Cameroun, et de contribuer ainsi au développement de son activité de crédit au secteur agricole et particulièrement au soutien des petits exploitants agricoles camerounais. Ce projet s’intègre à l’initiative française Choose Africa pour le soutien des entrepreneurs en Afrique » assure Yann Jacquemin, Responsable adjoint à la Division Institutions financières et inclusion de Proparco, et Responsable des garanties pour le développement.

« Advans Cameroun se réjouit du renouvellement de ce partenariat stratégique avec Proparco qui, à travers le mécanisme des garanties de portefeuille, accompagne notre filiale depuis plus de 10 ans dans ses actions en faveur du développement de l’inclusion financière au Cameroun. Plus de 70 % de nos clients affirment avoir vu un changement positif dans leur vie et leur quotidien grâce aux financements d’Advans Cameroun, l’impact est donc réel et mesurable ».

« Nous sommes plus que jamais déterminés à jouer un rôle clé dans le développement économique local, en intensifiant l’appui financier orienté vers les petites entreprises et exploitations agricoles sur le territoire, et en nous positionnant comme leur partenaire de choix. Advans Cameroun continuera de travailler de manière constructive avec Proparco dans l’optique de promouvoir une inclusion financière plus agile, plus responsable et donc plus impactante » déclare Mamie Kalonda, Directrice générale d’Advans Cameroun.