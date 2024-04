Cameroun: Francis Nganou s’exprime après le décès de son fils

Dimanche dernier, le boxeur camerounais a vu son fils passer de vie à trépas. La douleur pèse toujours sur le champion de MMA et il l’a fait savoir notamment via un tweet sur X ….

« Quel est le sens de la vie si ce contre quoi on se bat bec et ongles est ce qui nous frappe le plus durement à la fin ? Pourquoi la vie est-elle si injuste et impitoyable ? Pourquoi la vie prend-elle toujours ce que nous n’avons pas ? Je suis putain de fatigué ». C’est une triste nouvelle non seulement pour Francis Ngannou, mais aussi pour ses milliers de fans.