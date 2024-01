Cameroun : la Pasta pose une usine pour transformer 100 000 tonnes de blé par an à Kribi

Le 10 janvier 2024, la Zone Industrialo-Portuaire de Kribi (ZIPK) a franchi une étape importante avec la mise en service de la minoterie La Pasta, appartenant au groupe CADYST Consumer. Ce nouveau joyaux agro industriel, le second de son genre dans la zone portuaire, s’inscrit dans le cadre d’une série d’initiatives fructueuses visant à consolider notre secteur industriel. Il rejoint les rangs d’autres établissements prestigieux tels que Atlantic Cocoa Corporation, SODIPRACO, Tractafric Équipement, SICAMEC, ainsi que les cimenteries CIMPORT, SIC et CEMTECH.

Occupant près de deux hectares, la minoterie La Pasta est non seulement un investissement significatif pour le Cameroun, mais elle promet également une production annuelle impressionnante de 100 000 tonnes de blé. Cela fait suite à l’arrivée de la première cargaison de 5000 tonnes de blé au port de Kribi en octobre dernier. La ZIPK, qui s’étend sur 15 000 hectares, représente bien plus qu’un espace d’opportunités économiques. Elle est selon le Port de Kribi « le symbole d’un écosystème dynamique où se rencontrent les industries de transformation des matières premières et les productions agricoles, contribuant ainsi au développement économique de la sous-région Afrique centrale« .