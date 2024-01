Cameroun : le kilogramme du cacao monte à 2520 FCFA

Les producteurs de cet arrondissement ont mobilisé 73 tonnes de cacao de qualité dont 67 tonnes de grade 1 et 6 tonnes de grade 2. Trois opérateurs étaient en compétition et la mise à prix au cours de ce marché concurrentiel était fixée à 2250 FCFA. Après des débats animés par l’Office national du cacao et du café (ONCC), et des propositions compétitives, la société 𝗧𝗲𝗹𝗰𝗮𝗿 a remporté la mise, avec une offre de 2 520 FCFA par kilogramme, dépassant ainsi le prix précédent de 2050 FCFA/Kg obtenu à Nkolmbene dans l’arrondissement d’Obala au mois de novembre 2023. Cette vente a permis aux producteurs de Meyomessala d’encaisser sur place, et sans intermédiaires, près de 184 millions de FCFA.

Pour le Ministre du Commerce, le prix de 2 520 F n’est qu’une étape et les prix devraient aller plus haut encore, en raison de la spécificité du cacao du Cameroun qui a déjà été inséré par l’Organisation internationale du cacao dans la liste très sélective de cacao fin et compte tenu par ailleurs de la campagne que le Gouvernement entend mener dans les semaines à venir pour que le cacao du Cameroun soit considéré comme un produit d’agroforesterie et soit rémunéré en conséquence, c’est à dire au-delà des prix du cacao conventionnel.