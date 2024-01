Cameroun : Standard Chartered Bank débloque 52 milliards F pour renforcer la sécurité alimentaire dans l’Adamaoua

Les conventions de financement y relatives ont été signées ce mardi 30 janvier 2024 à Yaoundé par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY, le Directeur Exécutif de la Standard Chartered Bank de Londres, Mustapha Sajjad Hussain et le Haut-Commissaire du Royaume de Grande Bretagne au Cameroun, S.E Barry Lowen.

79,12 millions d’euros soit environ 52 milliards de FCFA. C’est le montant cumulé des deux conventions de financement destinées à la mise en œuvre du Projet d’aménagement de 15 280 hectares de périmètres hydro-agricoles dans les départements du Mbéré, de la Vina et du Faro et Déo, situés dans la Région de l’Adamaoua.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des activités du Plan d’Urgence Triennal pour l’Accélération de la Croissance Economique au Cameroun, notamment dans son volet Aménagement du territoire. Il couvre la première phase d’un ambitieux programme d’aménagement de 35 000 hectares d’espaces cultivables au Cameroun, à savoir un crédit-acheteur d’environ 50 milliards de FCFA et un crédit-commercial de près de 2 milliards de FCFA.

De manière spécifique, ledit projet dont l’exécution technique sera assurée par l’entreprise espagnole « INCATEMA », consiste en la construction d’un système d’irrigation d’importantes surfaces cultivables, la réalisation de 100 km de routes, la création de plusieurs unités de production et l’achat de divers équipements agricoles.

Il est également prévu l’élaboration d’une étude financière permettant de garantir l’emploi des jeunes et de faciliter la commercialisation des produits agropastoraux. Toutes choses qui contribueront à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer la croissance économique du pays. Le projet prend également en compte les engagements pris par le Cameroun dans la lutte contre le changement climatique, notamment au titre de sa Contribution Déterminée au niveau National.

Pour le Ministre de l’Economie, ces nouveaux concours financiers traduisent non seulement la qualité de la signature du Cameroun et la confiance dont bénéficie notre pays auprès de ses partenaires », mais aussi l’avancement du Cameroun vers l’atteinte de ses objectifs de développement du secteur rural, l’une des priorités de sa Stratégie Nationale de Développement 2020-2030.

Selon le minepat, à moyen-terme, il s’agit à travers ce projet, d’accroître les capacités et la productivité d’une agriculture nationale résiliente face au changement climatique, en massifiant les investissements dans les infrastructures d’irrigation accompagné de réformes structurelles de sécurisation des droits fonciers.

A long-terme, il est question de développer une agriculture de seconde génération intelligente, combinant judicieusement l’exigence de transformation structurelle avec celle de préservation de l’environnement. Bien plus, l’idée est de « donner une plus forte impulsion à la politique d’import-substitution conduite par le Gouvernement, et dont l’objectif est de produire davantage, pour satisfaire la demande nationale et réduire les importations », a déclaré Alamine OUSMANE MEY. Pour sa part, le Haut-Commissaire de Grande Bretagne au Cameroun a salué l’avènement de ce nouveau fleuron de la coopération Cameroun-Grande Bretagne, tout en réitérant l’engagement de son pays à soutenir davantage les efforts de développement socio-économique du Cameroun.